Si eres de los que buscan una nueva alternativa para maratonear en Crunchyroll esta temporada, hay un anime que se ha ganado el corazón de miles de espectadores. Se trata de “Goodbye, Lara” (en su idioma original: “Sayonara Lara”), producción que mezcla fantasía, romance y un poco de melancolía. Así, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata el show televisivo y si vale la pena sumarlo a tu lista de visualizaciones? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes tener en cuenta antes de darle ‘play’.
Vale precisar que, a diferencia de otros animes, este no adapta ningún manga: en realidad, nació como parte del aniversario 15 de Kinema Citrus, el estudio de animación responsable también de “Made in Abyss”.
La dirección, por su parte, está a cargo de Takushi Koide, quien fijó parte de la historia en la prefectura de Shiga, su ciudad natal.
¿DE QUÉ TRATA “GOODBYE, LARA”?
“Goodbye, Lara” es una reinterpretación moderna de “La Sirenita”, el clásico de Hans Christian Andersen.
Aquí conocemos a Lara, una princesa sirena que se enamora de un príncipe humano y bebe una poción para convertirse en persona, con la condición de que si no logra un amor verdadero, se desvanecerá en espuma de mar.
Eventualmente, tras morir, Lara renace doscientos años después en el lago Biwa, en pleno Japón contemporáneo, donde debe adaptarse al mundo humano y buscar una nueva oportunidad de amar.
Y, en esta segunda vida, conoce a Mari Otsu, una boxeadora adolescente que termina acogiéndola en su casa, y a Luca, un chico que guarda un curioso parecido con el príncipe de su pasado.
MIRA EL TRÁILER DE “GOODBYE, LARA”
¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “GOODBYE, LARA” Y DÓNDE VERLA?
“Goodbye, Lara” se estrenó el pasado domingo 5 de julio del 2026 en Crunchyroll, plataforma que transmite el anime semanalmente, en simultáneo con la emisión japonesa.
En ese sentido, por ahora, la serie sigue en emisión y se espera su gran desenlace para el 20 de septiembre.
Entonces, para disfrutar del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
Cabe resaltar que, en YouTube, tienes disponible de forma gratuita el primer capítulo de la ficción.
¿POR QUÉ DEBERÍAS VER “GOODBYE, LARA”?
Si te gustan los animes de fantasía romántica con tono reflexivo, “Goodbye, Lara” encajará perfecto en tu próxima maratón.
Y es que la serie mezcla la sensibilidad de los cuentos de hadas con una mirada contemporánea al amor, la pérdida y las segundas oportunidades.
Asimismo, su apartado visual respeta el estilo artístico de corte retro, el cual le rinde homenaje a la estética clásica del anime de finales del siglo XX.
Y tú, ¿te lo vas a perder?
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