A un día del estreno de “IT: Bienvenidos a Derry”, los directores Andy Muschietti y Barbara Muschietti han encendido la conversación entre los fans del terror. El regreso del payaso más aterrador de la cultura pop no solo despierta expectativas, sino también malentendidos sobre su verdadera naturaleza. Y es que, según los propios creadores, hay una “idea errónea” que ha acompañado al personaje durante décadas, una confusión que la nueva serie de HBO Max busca desterrar de una vez por todas.

Ambientada en 1962, “Bienvenidos a Derry” retrocede en el tiempo para explorar uno de los ciclos de horror más antiguos del pueblo maldito de Maine. Esta precuela de las exitosas películas de “IT” mostrará cómo Pennywise comenzó su reinado de terror mucho antes de que el Club de los Perdedores existiera.

Bill Skarsgård retoma el papel del demoníaco payaso, y los cineastas Andy y Barbara Muschietti regresan junto con el guionista Jason Fuchs, esta vez acompañados por Brad Caleb Kane como co-showrunner.

LO QUE MÁS HA SORPRENDIDO A LOS FANS ES LA DECISIÓN CREATIVA DE LOS MUSCHIETTI

Durante los primeros episodios, Pennywise apenas aparece. Su sombra, sin embargo, lo inunda todo. “Menos es más”, dijo Andy Muschietti en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Queríamos que el público lo sintiera incluso cuando no está. El juego consiste en cuándo y dónde aparecerá”, agregó. Y cuando finalmente lo hace, el impacto promete ser devastador.

Barbara Muschietti explicó que esta ausencia calculada es parte del miedo. “No queremos que el público se acostumbre a su imagen. Pennywise es impredecible, cambia de forma, de tono, de intención. Si lo ves demasiado, deja de ser aterrador. Lo que queremos es que nunca te sientas seguro”, sostuvo. Y justamente allí está la clave: Pennywise no es solo un monstruo con cara de payaso. Es algo mucho más profundo.

El domingo 26 de octubre, a pocos días de la celebración más oscura del año, Halloween, se estrena la serie “IT: Bienvenidos a Derry” (Foto: HBO Max)

LA “IDEA ERRÓNEA” SOBRE PENNYWISE SEGÚN LOS HERMANOS MUSCHIETTI

Según los creadores, el error más común del público ha sido creer que “Eso” —la entidad detrás de Pennywise— puede adoptar una sola forma a la vez. Andy Muschietti aclara que “Eso” no se limita a un cuerpo, sino que puede manifestarse como múltiples criaturas, alucinaciones o incluso emociones colectivas. “Es parte del canon, incluso en el libro de Stephen King. Puede crear hordas, visiones, y aparecer simultáneamente en distintas formas. Pennywise es solo una de ellas”, detalló.

La serie, además, cuenta con la bendición del propio Stephen King. Según los Muschietti, el autor no impuso restricciones sobre su universo. “Le dijimos: tu libro es un misterio, un rompecabezas. Queremos explorar sus huecos, construir sobre ellos”, comentó Andy. El resultado: una historia paralela que amplía el mito sin traicionar su esencia. King, fascinado con la propuesta, incluso escribió una reseña entusiasta sobre el proyecto.

Otro elemento inesperado será el papel del ejército dentro del argumento. En 1962, Derry no solo es un pueblo maldito: es un punto estratégico en plena Guerra Fría. “La tensión del mundo real también alimenta el terror sobrenatural”, afirmó Barbara. “El miedo humano —a la guerra, al caos, a lo desconocido— es el terreno perfecto para que Pennywise florezca“, sentenció.

Con su estreno en HBO Max este domingo, “IT: Bienvenidos a Derry” promete no solo expandir el universo de terror más emblemático del siglo XXI, sino también redefinir lo que entendemos por miedo. Y si algo dejan claro sus creadores, es que Pennywise nunca fue solo un payaso… fue, y seguirá siendo, el reflejo más inquietante del terror humano.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.