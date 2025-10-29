La actriz Amanda Christine como Ronnie Grogan en el final del primer capítulo de la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

¿Te impactaron las imágenes de la perturbadora desaparición de Matty Clements? ¿Quedaste en shock con las sangrientas muertes de los niños que parecían ser los protagonistas? Entonces, sin duda alguna, tienes muchas ganas de ver qué se viene en el episodio 2 de . Pero ese entusiasmo nace de la necesidad de resolver muchas dudas que nos dejó el primer capítulo, como resolver dudas del motivo de la masacre a los chicos que se colaron en una sala de cine para buscar a su amigo, quién o quiénes son los verdaderos protagonistas y dónde se encuentra Pennywise, el payaso terrorífico que aún no aparece, o quizá ya lo hizo y no nos dimos cuenta.

El pasado domingo 26 de octubre HBO lanzó en el mundo entero la tan esperada serie “IT: Bienvenidos a Derry”, la serie en la que vamos a descubrir los orígenes de Pennywise, ese payaso que hemos visto en cine y que lo recordamos por su característico globo rojo y por raptar a niños y esconderlos en las alcantarillas. La producción está programada para tener ocho episodios, que se estrenarán semanalmente, cada domingo. Sin embargo, por la compañía encargada de su difusión.

La joven actriz estadounidense Clara Stack asume el rol de Lilly Bainbridge a lo largo de la serie "IT: Welcome to Derry" (Foto: HBO)
Teniendo en cuenta que son miles en todo el globo que están pendientes de todo lo que suceda dentro de la serie, es importante que conozcas con exactitud cuándo y a qué hora se estrenan los episodios. Por ello, en este artículo voy a darte la información que necesitas sobre la siguiente entrega de la producción de HBO y Warner Bros. ¿Ya estás listo para ver qué más sucederá en Derry tras lo acontecido en el capítulo anterior?

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY” EN HBO MAX?

El cambio al que hice referencia en los primeros párrafos de esta nota es para todos aquellos que están disfrutando de la serie a través del servicio de streaming HBO Max. Si bien la fecha de estreno del episodio 2 estaba programada para el domingo 2 de noviembre, se anunció que ahora estará disponible en su catálogo desde el viernes 31 de octubre. La razón radica el día: los encargados de este ambicioso proyecto quieren que sus espectadores continúen con la narrativa el día de Halloween, la fecha más terrorífica del año.

Esta modificación en la programación de la serie ha caído como una sorpresa para todos, pero sinceramente hay que agradecer la decisión, ya que no esperaremos tantos días para ver la continuación de la historia. Además, muchos vamos a disfrutar el hecho de darle play a la serie en plena celebración de Halloween.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO 2 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY” POR HBO MAX?

HBO ha confirmado que el segundo capítulo de “IT: Bienvenidos a Derry” estará disponible en su plataforma de streaming desde las 00:00 horas (hora del Pacífico) y 3:00 a. m. (hora del Este), por lo que debes hacer la conversión horaria dependiendo del país en el que te encuentras. Pero si quieres ahorrarte ese trabajo, acá te dejo un listado de la hora en la que se estrena en diferentes regiones:

País/ZonaHora de estreno
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m.
España8:00 a.m.
Francia, Alemania, Italia8:00 a.m.
Reino Unido7:00 a.m.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN EL CANAL HBO?

Como ya sabemos, el segundo capítulo de “IT: Bienvenidos a Derry” llega a HBO Max el viernes 31 de octubre, pero no sucederá lo mismo con la señal de cable de HBO. Para este medio, el episodio llegará según lo planificado originalmente: el domingo 2 de noviembre a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) / 9:00 p. m. (hora del Este).

País / CiudadHora local de estreno
Los Ángeles (EE.UU.)02/11/2025 6:00 p. m.
México02/11/2025 7:00 p. m.
Guatemala02/11/2025 7:00 p. m.
El Salvador02/11/2025 7:00 p. m.
Costa Rica02/11/2025 7:00 p. m.
Panamá02/11/2025 8:00 p. m.
Colombia02/11/2025 8:00 p. m.
Perú02/11/2025 8:00 p. m.
Ecuador02/11/2025 8:00 p. m.
Venezuela02/11/2025 9:00 p. m.
Bolivia02/11/2025 9:00 p. m.
Puerto Rico02/11/2025 9:00 p. m.
Canadá (Toronto)02/11/2025 9:00 p. m.
Chile02/11/2025 10:00 p. m.
Argentina02/11/2025 10:00 p. m.
Paraguay02/11/2025 10:00 p. m.
Uruguay02/11/2025 10:00 p. m.
Canadá (Vancouver)02/11/2025 6:00 p. m.
España02/11/2025 2:00 a. m.

¿CÓMO VER “IT: BIENVENIDOS A DERRY” - EPISODIO 2?

Si vas a disfrutar del terror de esta historia a través de HBO Max, lo único que debes hacer, evidentemente, es entrar en la aplicación o en la página web y buscar el título en la sección correspondiente, aunque lo más probable es que encuentres la serie en la página principal. También puedes acceder a ella entrando en este .

Bill Skarsgård como Pennywise en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)
ACTORES Y PERSONAJES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Actor/ActrizPersonaje
Bill SkarsgårdPennywise el Payaso
Taylour PaigeCharlotte Hanlon
Jovan AdepoLeroy Hanlon
James RemarGeneral Shaw
Stephen RiderHank Grogan
Chris ChalkDick Hallorann
Matilda LawlerMarge
Amanda ChristineRonnie Grogan
Clara StackLilly Bainbridge
Blake Cameron JamesWill Hanlon
Arian S. CartayaRich
Miles EkhardtMatty Clements
Mikkal Karim-FidlerTeddy Uris
Jack Molloy LegaultPhil Malkin
Matilda LegaultSusie Malkin
Rudy MancusoPauly Russo
Dmitry ChepovetskyRabbi Uris
Chad RookSgt. Masters
Robert ClarkeDirector Dunleavy
Kimberly Norris GuerreroRose

FICHA TÉCNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

CampoDetalle
Título original“IT: Welcome to Derry”
Título en español“IT: Bienvenidos a Derry”
PaísEstados Unidos
Año2025
GéneroTerror, suspenso sobrenatural, drama
Basada enLa novela “It” (1986) de Stephen King
Temporadas / episodios1 temporada (8 episodios confirmados)
Duración por episodio60 minutos
CreadoresAndy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs, Brad Caleb Kane
GuionJason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Barbara Muschietti
DirecciónAndy Muschietti (varios episodios)
ShowrunnersJason Fuchs, Brad Caleb Kane
MúsicaBenjamin Wallfisch
FotografíaRasmus Heise
ProducciónWarner Bros. Television, Double Dream
DistribuciónHBO Max / Max
Plataforma de estrenoHBO Max / Max
Fecha de estreno26 de octubre de 2025
Idioma originalInglés
AmbientaciónDerry, Maine, década de 1960, precuela de las películas IT (2017–2019)
Locación de rodajeHamilton, Ontario, Canadá
Formato de imagen16:9 HD
Mezcla de sonidoDolby Atmos

