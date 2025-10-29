¿Te impactaron las imágenes de la perturbadora desaparición de Matty Clements? ¿Quedaste en shock con las sangrientas muertes de los niños que parecían ser los protagonistas? Entonces, sin duda alguna, tienes muchas ganas de ver qué se viene en el episodio 2 de “IT: Bienvenidos a Derry”. Pero ese entusiasmo nace de la necesidad de resolver muchas dudas que nos dejó el primer capítulo, como resolver dudas del motivo de la masacre a los chicos que se colaron en una sala de cine para buscar a su amigo, quién o quiénes son los verdaderos protagonistas y dónde se encuentra Pennywise, el payaso terrorífico que aún no aparece, o quizá ya lo hizo y no nos dimos cuenta.

El pasado domingo 26 de octubre HBO lanzó en el mundo entero la tan esperada serie “IT: Bienvenidos a Derry”, la serie en la que vamos a descubrir los orígenes de Pennywise, ese payaso que hemos visto en cine y que lo recordamos por su característico globo rojo y por raptar a niños y esconderlos en las alcantarillas. La producción está programada para tener ocho episodios, que se estrenarán semanalmente, cada domingo. Sin embargo, para este segundo episodio hay cambios que ya han sido anunciados por la compañía encargada de su difusión.

La joven actriz estadounidense Clara Stack asume el rol de Lilly Bainbridge a lo largo de la serie "IT: Welcome to Derry" (Foto: HBO)

Teniendo en cuenta que son miles en todo el globo que están pendientes de todo lo que suceda dentro de la serie, es importante que conozcas con exactitud cuándo y a qué hora se estrenan los episodios. Por ello, en este artículo voy a darte la información que necesitas sobre la siguiente entrega de la producción de HBO y Warner Bros. ¿Ya estás listo para ver qué más sucederá en Derry tras lo acontecido en el capítulo anterior?

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY” EN HBO MAX?

El cambio al que hice referencia en los primeros párrafos de esta nota es para todos aquellos que están disfrutando de la serie a través del servicio de streaming HBO Max. Si bien la fecha de estreno del episodio 2 estaba programada para el domingo 2 de noviembre, se anunció que ahora estará disponible en su catálogo desde el viernes 31 de octubre. La razón radica el día: los encargados de este ambicioso proyecto quieren que sus espectadores continúen con la narrativa el día de Halloween, la fecha más terrorífica del año.

Esta modificación en la programación de la serie ha caído como una sorpresa para todos, pero sinceramente hay que agradecer la decisión, ya que no esperaremos tantos días para ver la continuación de la historia. Además, muchos vamos a disfrutar el hecho de darle play a la serie en plena celebración de Halloween.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO 2 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY” POR HBO MAX?

HBO ha confirmado que el segundo capítulo de “IT: Bienvenidos a Derry” estará disponible en su plataforma de streaming desde las 00:00 horas (hora del Pacífico) y 3:00 a. m. (hora del Este), por lo que debes hacer la conversión horaria dependiendo del país en el que te encuentras. Pero si quieres ahorrarte ese trabajo, acá te dejo un listado de la hora en la que se estrena en diferentes regiones:

País/Zona Hora de estreno México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 8:00 a.m. Francia, Alemania, Italia 8:00 a.m. Reino Unido 7:00 a.m.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN EL CANAL HBO?

Como ya sabemos, el segundo capítulo de “IT: Bienvenidos a Derry” llega a HBO Max el viernes 31 de octubre, pero no sucederá lo mismo con la señal de cable de HBO. Para este medio, el episodio llegará según lo planificado originalmente: el domingo 2 de noviembre a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) / 9:00 p. m. (hora del Este).

País / Ciudad Hora local de estreno Los Ángeles (EE.UU.) 02/11/2025 6:00 p. m. México 02/11/2025 7:00 p. m. Guatemala 02/11/2025 7:00 p. m. El Salvador 02/11/2025 7:00 p. m. Costa Rica 02/11/2025 7:00 p. m. Panamá 02/11/2025 8:00 p. m. Colombia 02/11/2025 8:00 p. m. Perú 02/11/2025 8:00 p. m. Ecuador 02/11/2025 8:00 p. m. Venezuela 02/11/2025 9:00 p. m. Bolivia 02/11/2025 9:00 p. m. Puerto Rico 02/11/2025 9:00 p. m. Canadá (Toronto) 02/11/2025 9:00 p. m. Chile 02/11/2025 10:00 p. m. Argentina 02/11/2025 10:00 p. m. Paraguay 02/11/2025 10:00 p. m. Uruguay 02/11/2025 10:00 p. m. Canadá (Vancouver) 02/11/2025 6:00 p. m. España 02/11/2025 2:00 a. m.

¿CÓMO VER “IT: BIENVENIDOS A DERRY” - EPISODIO 2?

Si vas a disfrutar del terror de esta historia a través de HBO Max, lo único que debes hacer, evidentemente, es entrar en la aplicación o en la página web y buscar el título en la sección correspondiente, aunque lo más probable es que encuentres la serie en la página principal. También puedes acceder a ella entrando en este link oficial.

Bill Skarsgård como Pennywise en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)

ACTORES Y PERSONAJES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Actor/Actriz Personaje Bill Skarsgård Pennywise el Payaso Taylour Paige Charlotte Hanlon Jovan Adepo Leroy Hanlon James Remar General Shaw Stephen Rider Hank Grogan Chris Chalk Dick Hallorann Matilda Lawler Marge Amanda Christine Ronnie Grogan Clara Stack Lilly Bainbridge Blake Cameron James Will Hanlon Arian S. Cartaya Rich Miles Ekhardt Matty Clements Mikkal Karim-Fidler Teddy Uris Jack Molloy Legault Phil Malkin Matilda Legault Susie Malkin Rudy Mancuso Pauly Russo Dmitry Chepovetsky Rabbi Uris Chad Rook Sgt. Masters Robert Clarke Director Dunleavy Kimberly Norris Guerrero Rose

FICHA TÉCNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Campo Detalle Título original “IT: Welcome to Derry” Título en español “IT: Bienvenidos a Derry” País Estados Unidos Año 2025 Género Terror, suspenso sobrenatural, drama Basada en La novela “It” (1986) de Stephen King Temporadas / episodios 1 temporada (8 episodios confirmados) Duración por episodio 60 minutos Creadores Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs, Brad Caleb Kane Guion Jason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Barbara Muschietti Dirección Andy Muschietti (varios episodios) Showrunners Jason Fuchs, Brad Caleb Kane Música Benjamin Wallfisch Fotografía Rasmus Heise Producción Warner Bros. Television, Double Dream Distribución HBO Max / Max Plataforma de estreno HBO Max / Max Fecha de estreno 26 de octubre de 2025 Idioma original Inglés Ambientación Derry, Maine, década de 1960, precuela de las películas IT (2017–2019) Locación de rodaje Hamilton, Ontario, Canadá Formato de imagen 16:9 HD Mezcla de sonido Dolby Atmos

