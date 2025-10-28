La primera temporada de la comedia deportiva “Chad Powers” llegó a su desenlace este 28 de octubre del 2025 en Hulu y Disney Plus, dejando a miles de espectadores con la boca abierta. Y es que el episodio "6th Quarter" de la producción planteó serias interrogantes sobre el destino de Russ Holliday (Glen Powell) y su alter ego. Pero, ¿qué sucedió exactamente en el capítulo? Pues, a continuación, te lo explico a detalle.

Vale precisar que el show televisivo se centra en un jugador de fútbol americano que cae en desgracia mientras juega como mariscal de campo en un equipo universitario.

Así, tras arruinar su reputación, él se somete a una transformación física, con la ayuda de prótesis y una peluca, para ocultar su identidad y poder unirse a un nuevo equipo bajo el nombre de Chad Powers.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CHAD POWERS”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la primera entrega de la ficción, nuestro protagonista consigue el perdón de su padre, quien lo anima a viajar a Athens (Georgia) para el partido decisivo.​

Allí, Chad intenta explicarle a Ricky (Perry Mattfeld) que, aunque su identidad es falsa, sus sentimientos por ella y los logros del equipo son completamente reales.​

Ella, furiosa, lo abofetea, lo llama psicópata e, incluso, le confiesa que alguna vez deseó que se quitara la vida.

Entonces, Ricky le ordena a Chad mantenerse alejado del equipo o expondrá su verdadera identidad ante todos.​

Sin embargo, él cambia el tono de la conversación con un argumento contundente: si la entrenadora revela la verdad, todas las victorias de los Catfish serán anuladas, ya que ganaron con un jugador falso en el campo.

Además, como Jake (Steve Zahn) fue quien firmó el contrato de Chad, el entrenador principal enfrentará las consecuencias más graves de la investigación.​

Este razonamiento obliga a Ricky a reconsiderar su posición. Así, decide mantener el secreto de Russ y permitirle jugar el partido, protegiendo la reputación de su padre en el proceso.

¿CÓMO TERMINA “CHAD POWERS”?

Cuando Ricky anuncia que Chad jugará, Gerry (Colton Ryan), el mariscal de campo suplente, explota en una serie de gritos e insultos en el vestidor.

Y es que, para sorpresa de muchos, él intenta confrontar a Chad por su irresponsabilidad, pero Ricky lo cubre y le ordena al grupo concentrarse en ganar el partido por Jake.​

De esta manera, el episodio termina justo cuando el equipo sale al campo de juego, dejando el resultado del partido completamente abierto.

Es decir, los espectadores no sabemos si los Catfish ganaron o perdieron, ni si alguien más descubrirá la verdad sobre Chad Powers.​

¿QUÉ SIGUE PARA “CHAD POWERS”?

Aunque todavía no hay nada confirmado, este desenlace y las declaraciones del elenco sugieren que hay material suficiente para continuar la historia en una segunda temporada.

Así, si la serie regresa, la tensión entre Ricky y Russ/Chad, y la reacción de los demás entrenadores al descubrir el secreto, podrían ser los ejes centrales de los nuevos episodios. Y a ti, ¿te gustaría la idea?

"Chad Powers" se presenta como una divertida serie con momentos incómodos, cero miedo a lo absurdo y una historia atractiva (Foto: 20th Television)

