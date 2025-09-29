“Chad Powers: Mariscal de campo” (o simplemente “Chad Powers”) es una serie de Disney+ y Hulu en la que la comedia y el deporte se unen para presentar una simpática historia. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata? Pues, en esta nota, te cuento todos los detalles que debes conocer sobre la producción: su sinopsis, su elenco de estrellas y cómo verla. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción fue creada por Glen Powell (también protagonista) y Michael Waldron, inspirándose en una famosa broma de Eli Manning.

Esta surgió cuando el ex mariscal de campo de la NFL se disfrazó como un personaje ficticio llamado “Chad Powers” para participar de incógnito en las pruebas de fútbol americano en la Universidad de Penn State.

¿DE QUÉ TRATA “CHAD POWERS”?

La serie narra la historia de Russ Holliday, un jugador de fútbol americano universitario que pierde su prestigio tras un escándalo.

Entonces, para intentar relanzar su carrera, se disfraza bajo el alias de Chad Powers y se une a un equipo sureño en crisis, donde deberá enfrentar retos tanto deportivos como identitarios.

Así, con 6 episodios cargados de risas y algunas lecciones de superación, la producción promete conquistar a más de uno.

MIRA EL TRÁILER DE “CHAD POWERS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CHAD POWERS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Chad Powers”:

Glen Powell como Chad Powers / Russ Holliday

como Chad Powers / Russ Holliday Steve Zahn como Jake Hudson

como Jake Hudson Toby Huss como Mike Holliday

como Mike Holliday Clayne Crawford como el Coach Dobbs

como el Coach Dobbs Perry Mattfeld como Ricky

como Ricky Wynn Everett como Tricia

como Tricia Frankie A. Rodriguez como Danny

como Danny Colton Ryan como Gerry Dougan

como Gerry Dougan Keese Wilson como Rod Mason

como Rod Mason Xavier Mills como Nishan Leonard

¿CÓMO VER “CHAD POWERS”?

La primera temporada de “Chad Powers” se estrena el martes 30 de septiembre del 2025, con dos episodios disponibles desde ese día. El resto de capítulos está programado para lanzarse semanalmente.

En Estados Unidos , puedes ver la ficción a través de Hulu .

, puedes ver la ficción a través de . En Latinoamérica y España, la plataforma elegida para su distribución es Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming que le corresponde a tu región.

El póster de "Chad Powers", serie de Disney+ y Hulu creada por Glen Powell y Michael Waldron (Foto: 20h Television)

