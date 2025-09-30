La serie “Chad Powers” (en español: "Chad Powers: Mariscal de campo“) ha generado gran expectativa entre los suscriptores de Hulu y Disney Plus, al fusionar el humor con la pasión por el fútbol americano. Así, ¿te gustaría disfrutarla sin problemas? Pues, en esta nota, te traigo la lista completa de sus episodios con sus fechas y horarios de estreno respectivos.

Vale precisar que la comedia deportiva se centra en Russ Holliday (Glen Powell), un talentoso mariscal de campo que intenta revivir sus sueños.

Resulta que, en el pasado, un error imperdonable destruyó su prometedora carrera en el fútbol americano universitario.

Por lo tanto, para volver a respirar la gloria, se hace pasar por Chad Powers, un peculiar jugador que se une al equipo de los Bagres del Sur de Georgia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Chad Powers”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “CHAD POWERS”

En su primera temporada, la producción se compone de 6 capítulos en total. Estos respetan la siguiente programación de lanzamiento:

Episodio 1: "1st Quarter" - Fecha de estreno: martes 30 de septiembre del 2025.

Episodio 2: "2nd Quarter" - Fecha de estreno: martes 30 de septiembre del 2025.

Episodio 3: "3rd Quarter" - Fecha de estreno: martes 7 de octubre del 2025.

Episodio 4: "4th Quarter" - Fecha de estreno: martes 14 de octubre del 2025.

Episodio 5: "5th Quarter" - Fecha de estreno: martes 21 de octubre del 2025.

Episodio 6: "6th Quarter" - Fecha de estreno: martes 28 de octubre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “CHAD POWERS”?

Los capítulos de “Chad Powers” llegan al streaming a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de su día de estreno.

Fuera de Estados Unidos, sigue este horario:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER ONLINE “CHAD POWERS”?

“Chad Powers” se puede ver en streaming a través de Hulu (EE. UU.) y Disney Plus (Latinoamérica y España).

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu región.

¿DE QUÉ TRATAN LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “CHAD POWERS”?

Episodio 1: "1st Quarter". Años después de que el problemático mariscal de campo Russ Holliday arruinara su carrera en el fútbol americano universitario, intenta unirse al equipo en dificultades de los South Georgia Catfish, disfrazado como un joven llamado Chad Powers.

Episodio 2: "2nd Quarter". Chad lucha por competir por el puesto de mariscal de campo titular, pero lucha aún más por mantener su nueva identidad en la barbacoa de la casa del lago del entrenador Hudson.

Episodio 3: "3rd Quarter". Es el segundo tiempo del juego inaugural contra Ole Miss y los Catfish están perdiendo. Atrapados juntos en la banca, Chad y Ricky se unen e intentan salvar el día.

Episodio 4: "4th Quarter". La noche antes de un juego fuera de casa en Knoxville, Russ y Danny deben escaparse del hotel del equipo e ir a una misión peligrosa tras las líneas enemigas.

“Chad Powers” es una serie de Disney+ y Hulu sobre un hombre que debe lidiar con la dura competencia, su doble vida y las exigencias del entorno del fútbol americano (Foto: 20th Television)

