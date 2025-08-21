“Velocidad salvaje” (también conocida como "La conductora" y en su idioma original: “Eenie Meanie”) es una interesante película que combina elementos de comedia, acción y suspenso. Así, si te gustaría disfrutarla en el streaming, esta nota es para ti. A continuación, te cuento exactamente de qué trata y cómo verla. ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta está escrita y dirigida por Shawn Simmons y tiene como protagonista a Samara Weaving, también estrella de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, ”Ready or Not" y “Guns Akimbo“.

Además, en su reparto, destacan: Karl Glusman, Randall Park, Steve Zahn, Andy Garcia, entre otras figuras.

Por si fuera poco, los productores son Rhett Reese, Paul Wernick y Marty Ewing, el equipo detrás de éxitos como “Deadpool” y “Zombieland”.

¿DE QUÉ TRATA “VELOCIDAD SALVAJE”?

“Velocidad salvaje” narra la historia de Edie, una ex conductora de fugas reformada que se ve arrastrada de regreso a su oscuro pasado cuando un antiguo empleador le ofrece una oportunidad única: salvar la vida de su ex novio poco confiable.

Así, nuestra protagonista debe decidir si acepta o no participar en el atraco a un casino, donde debe poner a prueba sus habilidades al volante una vez más.

Aunque, por supuesto, el precio del fracaso es alto, ya que -si no logra completar la misión- las consecuencias serán terribles.

MIRA EL TRÁILER DE “VELOCIDAD SALVAJE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “VELOCIDAD SALVAJE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Velocidad salvaje”:

Samara Weaving como Edie / Eenie Meanie , la protagonista

, la protagonista Karl Glusman como John , el ex novio

, el ex novio Andy García como Nico , el antiguo jefe

, el antiguo jefe Steve Zahn como Dad Meaney

Randall Park como Leo

Marshawn Lynch como Perm Walters

Mike O’Malley como George

Kyanna Simone como Baby Girl

Jermaine Fowler como The Chaperone

Chris Bauer como Gary

¿CÓMO VER “VELOCIDAD SALVAJE”?

“Velocidad salvaje” se estrena, exclusivamente en el streaming, el viernes 22 de agosto de 2025.

Las plataformas elegidas para su transmisión son:

En Estados Unidos: Hulu

En Latinoamérica, España y otros países: Disney+

Por lo tanto, para ver la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a cualquiera de estas alternativas (según el territorio en el que te encuentres).

El póster de "Eenie Meanie", película centrada en una conductora de fugas que debe enfrentarse a su pasado (Foto: 20th Century Studios)

