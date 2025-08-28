“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” es el documental de Netflix que todo fan de la música latinoamericana tiene que ver, dado que presenta material inédito de los archivos personales de una de las estrellas más grandes de México: Alberto Aguilera Valadez, conocido alrededor del mundo como Juan Gabriel. Pero, ¿sabes cómo ver la producción sobre el emblemático “Divo de Juárez”? Pues, en esta nota, te traigo todos los detalles acerca de su lanzamiento.

Vale precisar que el anuncio oficial de la serie documental llegó el 28 de agosto del 2025, conmemorando el noveno aniversario del deceso del ícono mexicano.

De esta manera, se reveló que la producción se compone de 4 episodios en total, los cuales están dirigidos por María José Cuevas.

¿DE QUÉ TRATA “JUAN GABRIEL: DEBO, PUEDO Y QUIERO”?

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” promete revelar la faceta más íntima del intérprete de “Querida”, al ofrecer un recorrido biográfico por su vida y su obra.

Así, a través de grabaciones, fotografías y videos capturados durante décadas por el propio Juan Gabriel, la docuserie nos ofrece una perspectiva única del hombre detrás de la superestrella.

Por supuesto, todo esto se complementa con testimonios de familiares, colaboradores y colegas que nos permiten dimensionar el legado de la leyenda.

Entonces, si quieres explorar momentos clave de la carrera de “Juanga”, desde sus inicios en Ciudad Juárez hasta su papel como ícono de la música, esta es una pieza esencial que deberías sumar a tu lista de visualizaciones.

MIRA EL TRÁILER DE “JUAN GABRIEL: DEBO, PUEDO Y QUIERO”

¿CÓMO VER “JUAN GABRIEL: DEBO, PUEDO Y QUIERO”?

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” se estrena en Netflix el jueves 30 de octubre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie documental, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

El documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" busca mostrar la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante (Foto: Netflix)

