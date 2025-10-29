Pese a que partió hace más de nueve años, el 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel sigue latiendo en nuestros corazones a través de la infinidad de canciones que nos dejó; y cómo no tenerlo presente, si cada uno de sus temas marcaron una parte importante de nuestras vidas. A raíz de su gran legado, Netflix ha llevado a la pantalla su historia en la docuserie de cuatro episodios titulada “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, que aterriza en la plataforma este 30 de octubre de 2025. Si bien, conoceremos más sobre este artista, te contamos a continuación algunos datos que quizá no sabías sobre él.
Vale recordar que cuando le preguntaron en una entrevista sobre la muerte, él respondió: “Si llego a ser alguien importante, no me moriré jamás”.
DATOS CURIOSOS QUE QUIZÁ NO SABÍAS SOBRE JUAN GABRIEL
- SU NOMBRE REAL. Se llama Alberto Aguilera Valadez. Sus padres lo llamaron así en honor a Albertico Limonta, protagonista de la radionovela “El derecho de nacer”.
- ORIGEN DE SU NOMBRE ARTÍSTICO. Como quería rendir tributo a dos personas que consideraba importantes en su vida, decidió llamarse Juan Gabriel. El primer nombre en honor a su maestro Juan Contreras y el segundo por su padre Gabriel Aguilera. Es más, en su tema “Eternamente agradecido” describe a su profesor como su “gran amigo”.
- NACIÓ EN MICHOACÁN. Llegó a este mundo el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, pero solo vivió ahí siete meses. Tras la muerte de su progenitor, su madre decidió mudarse con él a Ciudad Juárez, donde se forma como artista, motivo por el que recibe el sobrenombre de “Divo de Juárez”.
- COMPUSO SU PRIMERA CANCIÓN CUANDO ERA ADOLESCENTE. Juan Gabriel escribió su primer tema a los 13 años de edad. Se trata de “La muerte del Palomo”. Al cumplir los 18 años, ya había escrito 300 canciones.
- ESTUVO EN LA CÁRCEL. Tras ser acusado de robo, aunque sin pruebas en la casa de una actriz, lugar al que fue a cantar, el cantante pasó un año y medio tras las rejas en la prisión de Lecumberri.
- TIENE GRAN CANTIDAD DE CANCIONES Y VARIAS FUERON TRADUCIDAS. Compuso más de 1,500 canciones y ganó 17 premios Billboard. Se sabe que en total grabó 34 álbumes de estudio y vendió más de 100 millones de discos al rededor del mundo. De acuerdo con el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, sus temas fueron traducidos a varios idiomas como japonés, italiano, francés y alemán.
- SU CANCIÓN “AMOR ETERNO” LA DEDICÓ A SU MADRE. Tras la muerte de su progenitora Victoria Valadez Rojas, en 1974, inspiró las letras de esta canción en ella.
- TENÍA PÁNICO A LOS AVIONES. Gran parte de su viajes los realizó por carretera, toda vez que no le gustaba subir a un avión.
- ACTUÓ EN PELÍCULAS. Juan Gabriel participó en las películas mexicanas “Nobleza Ranchera” (1975), “En Esta Primavera” y “Noa Noa” (1980).
- DOS FECHAS DEDICADOS A ÉL. Para conmemorar su legado tiene dos días dedicados a su talento: el 17 de diciembre en Las Vegas y el 5 de octubre en Los Ángeles.
