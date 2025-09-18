Es común escuchar que los buenos actos siempre se retribuyen de una mejor forma. Esto lo puede confirmar Jesús Rivas, un ciudadano español que regaló su boleto VIP para uno de los shows de Bad Bunny en Puerto Rico debido a una operación urgente que necesitaba su madre y decidió acompañarla. Este noble acto le permitió cumplir uno de sus mayores sueños: conocer y hablar con el propio artista puertorriqueño.

En un comienzo, creyó que perdió la oportunidad de escuchar y ver en vivo al ‘Conejo Malo’, pero sabía que su madre lo necesitaba más. Su anuncio en redes sociales le permitió que los distintos usuarios prestaran atención a su caso, le ayudaran y finalmente lo consiguieran.

Tainy, productor musical y colega cercano a Bad Bunny, se conmovió ante el noble gesto de Jesús y le brindó la gran posibilidad de que no solo asista al show del artista latino del momento, sino que también viva una experiencia única en la isla del encanto junto a su madre.

“Dios no deja a nadie solo, tú no dejaste solo a tu madre y Tainy no te va a dejar solo a ti. Así que te vienes para Puerto Rico”, son las palabras que le brindó Tainy a este joven español.

Jesús Rivas y su madre consideran que cumplieron uno de sus sueños en conjunto. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

“Esto no puede estar pasando”

Después de un mes de la invitación de Tainy, Jesús Rivas y su madre llegaron a Puerto Rico para conocer a Bad Bunny y disfrutar de sus éxitos musicales en el famoso ‘Choliseo’. Ambos consideraron que estuvieron nerviosos, pero que era un sueño hecho realidad.

En un video compartido por Primer Impacto, se observa cómo el joven hispano se encuentra en backstage y, repentinamente, aparece Benito Martínez para saludarlo, demostrando que sí tuvo conocimiento de su historia. No fue lo único, ya que el artista también fue cortés con su madre.

El momento en que Jesús Rivas conoce personalmente al artista puertorriqueño. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Ante esta vivencia, Jesús nunca imaginó que su sueño de conocer a este artista terminaría de la mejor manera: estando presente en uno de los shows de ‘La Residencia’ y conversar con el reggaetonero de 31 años.

“De vez en cuando me piñizcaba y yo decía: ‘Venga, ya tocará que suene la alarma, tocará despertarse porque esto no puede estar pasando’. Me lo disfruté muchísimo”, dijo.

El producto musical Tainy fue el artífice de que Jesús Rivas pudiera conocer a Bad Bunny. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Jesús Rivas afirmó que, incluso si su sueño no se hubiera cumplido, siempre tuvo en mente regalar su entrada que adquirió. Lo “común” hubiera sido que la vendiera, pero demostró que aún existen personas de buen corazón capaces de generar alegría a otras.