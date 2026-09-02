Michelle Obama generó una ola de reacciones en redes sociales después de hablar con total franqueza sobre una etapa que muchos padres enfrentan cuando sus hijos abandonan el hogar. La exprimera dama de Estados Unidos contó que disfruta ser una “empty nester”, es decir, una madre cuyos hijos ya se independizaron. La abogada y escritora reconoció que no siente la nostalgia que otras personas podrían esperar.

Obama habló del tema durante un episodio del podcast “IMO”, que conduce junto a su hermano Craig Robinson. En la conversación también participó Jon Stewart, presentador de “The Daily Show”. Los tres compartieron sus propias experiencias con los cambios que llegan cuando los hijos crecen y dejan la casa familiar.

“No las extraño”, dice Michelle Obama

La exprimera dama, que tiene dos hijas con el expresidente Barack Obama, fue bastante directa al explicar cómo vivió la partida de sus hijas a la universidad.

“No las extraño”, afirmó Michelle Obama durante el episodio emitido el 26 de agosto. “Las amo, voy a verlas esta noche para cenar, pero Barack lloró cuando se fueron a la universidad. Yo estaba como: ‘¡Adiós!’”.

Las hijas de la pareja, Malia Ann, de 28 años, y Natasha “Sasha”, de 25, ya terminaron sus estudios universitarios. Malia se graduó de Harvard, mientras que Sasha completó su formación en la Universidad del Sur de California (USC).

Más allá de la frase que llamó la atención en redes sociales, Obama explicó que su tranquilidad tiene que ver con el hecho de que ya no vive pendiente de aspectos cotidianos de la vida de sus hijas.

Para ella, existe un alivio en dejar atrás preocupaciones como preguntarse a qué hora regresarán a casa un viernes por la noche.

La exprimera dama aseguró que no extraña a sus hijas, aunque aclaró que las ama y mantiene una relación cercana con ellas. (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

“Amo su emancipación y crecimiento”

Michelle Obama dejó claro que su postura no significa que haya perdido el vínculo con sus hijas. Por el contrario, aseguró que disfruta verlas convertirse en mujeres independientes y desarrollar sus propias vidas.

“Amo su emancipación y crecimiento”, afirmó durante la conversación.

Jon Stewart, por su parte, explicó que él sí extraña parte de la experiencia de criar a sus hijos. Según contó, echa de menos el “trabajo” de la paternidad y la estructura que las actividades de sus hijos aportaban a su vida cotidiana.

Una rutina que ahora le pertenece

Ante ese comentario, Obama explicó que su vida no quedó vacía después de que sus hijas crecieran. Para ella, esta nueva etapa simplemente significa que puede concentrarse en otras partes de su vida y disfrutar de una rutina diferente.

“Estoy bien”, declaró. “Miren todo el significado que tengo. Tengo un patrón maravilloso”.

Su hermano Craig Robinson, quien todavía tiene hijos menores que están en la escuela secundaria, también intervino entre risas para reconocer que disfruta de su propia rutina familiar.

Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones entre madres que se sintieron identificadas con su experiencia. (Foto: AFP)

Las madres se sintieron identificadas

Las declaraciones de Michelle Obama rápidamente provocaron reacciones en internet, especialmente entre madres que aseguraron sentirse representadas por su manera de describir la maternidad después de que los hijos abandonan el hogar.

“¡Habló como una mamá!”, escribió una persona en los comentarios. Otra usuaria confesó: “¡Sí! Esto me hace sentir mejor. Digo las mismas cosas y la gente me mira como si fuera un monstruo misterioso😂”.

En medio de las risas, Robinson volvió a destacar lo mucho que disfruta de su horario actual.

“Me encanta mi horario”, dijo. Obama coincidió con él y cerró la conversación con una frase que resume cómo vive esta nueva etapa: “Me encanta mi horario. Tengo un gran horario, y es todo mío”.

Los rumores de separación entre Michelle y Barack Obama

Desde comienzos de 2025, la prensa de espectáculos habla de una posible ruptura entre los Obama, luego de que Barack asistiera solo al funeral del expresidente Jimmy Carter y de que Michelle confirmara que tampoco acompañaría a su esposo a la segunda investidura de Donald Trump.

Las especulaciones se intensificaron con versiones que incluso mencionaban a la actriz Jennifer Aniston como una supuesta tercera en discordia, algo que la propia actriz desmintió públicamente.

La pareja, casada desde 1992, desintió los rumores en distintas ocasiones. En febrero de 2025, Michelle compartió un mensaje romántico por San Valentín que fue interpretado como un desmentido. En julio, ambos abordaron el tema juntos en un episodio de podcast, donde ella aseguró que “no ha habido un momento en nuestro matrimonio donde haya pensado en renunciar a mi hombre”.

Según reportó Yahoo Vida y Estilo, Michelle explicó además que buena parte del ruido mediático surge simplemente de su ausencia en eventos públicos, no de una crisis real.