El legendario programa “Saturday Night Live” está a punto de iniciar su temporada número 51, y como cada año, los cambios en el elenco generan expectativas y rumores entre los fans. Esta vez, NBC sorprendió al anunciar la incorporación de cinco nuevos actores destacados, aunque uno de ellos ya era parte del equipo de la serie. Con estas adiciones, el show busca refrescar su propuesta y mantener su estatus como uno de los pilares de la comedia en vivo en Estados Unidos.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS MIEMBROS DE “SATURDAY NIGHT LIVE”?

Entre los nombres más llamativos se encuentra Ben Marshall, conocido por ser uno de los tres miembros de “Please Don’t Destroy”. Hasta ahora, Marshall se había desempeñado como guionista de SNL desde 2021, pero en esta temporada dará el salto frente a las cámaras. Su promoción marca también el final del colectivo “Please Don’t Destroy” dentro del programa, ya que sus compañeros tomarán rumbos distintos: Martin Herlihy seguirá escribiendo para el show, mientras que John Higgins lo dejará para buscar nuevas oportunidades.

NBC ha anunciado que Ben Marshall, de "Please Don't Destroy", se ha incorporado como actor destacado al programa (Foto: AFP)

El resto de nuevos fichajes incluye a Tommy Brennan, un comediante que ya había llamado la atención en 2023 al ser parte de “Just for Laughs” y quien además apareció en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Su estilo fresco y capacidad para conectar con la audiencia lo convierten en una apuesta prometedora para los sketches en vivo.

Otro nombre que se suma al elenco es Jeremy Culhane, actor habitual del circuito de improvisación con “Upright Citizens Brigade” y conocido en Dropout TV. Con experiencia en el humor digital y el trabajo en grupo, Culhane llega con el potencial de aportar energía nueva a un formato que vive de la rapidez y el ingenio.

Kam Patterson, comediante de stand-up, es un habitual del podcast "Kill Tony" (Foto: (kamsoofunny / Instagram)

Kam Patterson completa la lista de incorporaciones con una trayectoria marcada por el stand-up. Su presencia en el popular podcast “Kill Tony” lo consolidó como una voz fresca dentro del circuito de comedia, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en uno de los escenarios más exigentes de la televisión.

Finalmente, Veronika Slowikowska se une a la familia SNL. La actriz y comediante ya ha dejado huella en producciones como “Tires” y “What We Do in the Shadows”. Su estilo versátil y su capacidad de moverse entre lo absurdo y lo sutil la perfilan como una incorporación que puede sorprender en sketches variados.

ESTAS CONTRATACIONES LLEGARON EN MEDIO DE UNA TRANSICIÓN IMPORTANTE

Recientemente se confirmó que Devon Walker, Emil Wakim, Michael Longfellow y Heidi Gardner no regresarán para esta nueva temporada, mientras que el destino de gran parte del elenco principal —incluyendo a Michael Che, Mikey Day, Chloe Fineman, Colin Jost y Kenan Thompson— aún no ha sido revelado.

Con la temporada 51 estrenándose el 4 de octubre por NBC, el público espera ver cómo estos nuevos talentos encajarán en la dinámica del programa más icónico de la comedia nocturna.

