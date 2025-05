Casi un año después del final de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia”, en su idioma original), está saliendo a la luz nueva información que si bien no es trascendental para los últimos eventos que marcaron el manga, no deja de ser curiosa o anecdótica.

Si aún no te enteraste, a las librerías japonesas llegó “Ultra Age”, el tercer y último libro que reúne datos inéditos de “My Hero Academia” y que ha sido escrito por el mismo creador de la franquicia, Kohei Horikoshi. ¿Qué revela? Entre otras cosas, por ejemplo, el verdadero nombre de All For One.

A lo largo de “My Hero Academia”, All For One es la persona que desde las sombras mueve los hilos de la trama, que incluso desde su encierro hace temblar al sistema de héroes y que debe su nombre de villano a su inaudito don, el de robar los poderes de otros. ¿Pero cuál es su verdadera identidad?

All For One durante la batalla contra All Might de la tercera temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones) ×

EL VERDADERO NOMBRE ALL FOR ONE

Del origen de All For One solo se sabía que estaba relacionado con el primer usuario de One For All, su hermano menor. El resto había estado en negro hasta ahora.

El nuevo libro de “My Hero Academia” ha revelado que el verdadero nombre de All For One es Zen Shigaraki, entendiéndose entonces que renombrara Tomura Shigaraki a su sucesor.

Ahora, resulta curioso que el mayor antagonista del manga se haya llamado Zen, debido a que, si los vemos de cerca, los actos de All For One perseguían justamente lo contrario al zen, el caos.

All For One rejuvenece en la batalla final de "My Hero Academia" (Foto: Bones) ×

ALL FOR ONE REAPARECERÁ EN EL ANIME

La batalla final contra All For One y Tomura Shigaraki recién será vista en el anime a finales de año, exactamente desde octubre, cuando Crunchyroll comience a habilitar los últimos capítulos de “My Hero Academia”.

Si aún no estás al día con el anime, todavía te quedan algunos meses para ver las primeras siete temporadas en la plataforma de streaming.