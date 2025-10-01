Después de casi un año de espera, los fanáticos de “My Hero Academia” finalmente podrán disfrutar de la octava y última temporada del popular anime de Crunchyroll basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi. Los nuevos episodios se centrarán en la última gran pelea de Deku contra Shigaraki, pero también sigue a Bakugo, Todoroki, Uraraka y al resto del grupo mientras se enfrenta a All For One. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Qué pasará en la entrega final? ¿Cuántos episodios tiene?

Aunque no se ha confirmado el número de capítulos de la temporada final, todo parece indicar que contará con 11, al igual que la primera, lo que la convierte en una de las más cortas de la serie, que fue renovada en octubre de 2024 y confirmada en la Jump Festa de ese año.

La octava temporada de “My Hero Academia” cuenta con Kenji Nagasaki como director jefe y Naomi Nakayama en la silla de director en el estudio Bones Film, con Studio Bones actuando como supervisor de producción. En tanto, Yosuke Kuroda se encarga de la composición y los guiones, Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima del diseños de personajes y Yuki Hayashi de la música.

La octava y última temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 4 de octubre de 2025 (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

La octava y última temporada de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 4 de octubre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

En el Anime Japan 2025 se confirmó que la temporada 8 de “My Hero Academia” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

Estados Unidos: 5:30 a.m. (Hora del Este) 2:30 a. m. (Hora del Pacífico)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 3:30 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 4:30 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 5:30 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 6:30 a.m.

España: 11:30 p.m.

Reino Unido: 10:30 a. m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 8 DE “MY HERO ACADEMIA”?

La octava temporada de “My Hero Academia” adapta el resto del arco de la Guerra Final (capítulos 398-424 del manga de Kohei Horikoshi) y el arco del Epílogo (capítulos 425-430). Por lo tanto, mostrará el enfrentamiento entre Midoriya y Shigaraki, además de la lucha contra All for One.

El arco del epílogo permite atar algunos cabos sueltos de la historia y revela lo que sucedió con los sobrevivientes en el nuevo mundo de posguerra. Probablemente se incluya el capítulo extra 431, que se centra en lo que la antigua Clase 1-A está tramando en un futuro.

En estos nuevos episodios se presentan algunos personajes nuevos como Dai, un aspirante a estudiante de la UA.

El afiche principal de la octava y última temporada del anime "My Hero Academia", que se centra en la pelea de Deku contra Shigaraki (Foto: Bones Film)

