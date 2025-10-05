El esperado homenaje a “Grey’s Anatomy” durante los Emmy 2025 contó con la presencia de varias estrellas del drama médico de ABC, pero los fanáticos notaron una ausencia significativa: la de Eric Dane, quien encarnó al inolvidable Dr. Mark Sloan . La ausencia del actor generó inquietud entre los seguidores y ahora, finalmente, Dane explicó las razones detrás de su imposibilidad de asistir.

El intérprete, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se encontraba hospitalizado la noche del evento tras sufrir una fuerte caída en su casa. En una entrevista exclusiva con The Washington Post, relató que debió recibir puntos de sutura en la cabeza justo cuando se desarrollaba la premiación, lo que le impidió compartir el escenario junto a su excompañero Jesse Williams, programado para presentar un galardón en su compañía.

¿POR QUÉ ERIC DANE NO ASISTIÓ A LOS EMMY 2025?

Eric Dane confesó que su ausencia en los Emmy coincidió con una caída doméstica que lo llevó de emergencia al hospital mientras enfrentaba complicaciones por la ELA, enfermedad que le fue diagnosticada en abril de 2025. “Estuve en el hospital con puntos de sutura en la cabeza durante los Emmy”, declaró el actor al Washington Post. Añadió que lamenta profundamente haberse perdido el homenaje al 20.º aniversario de “Grey’s Anatomy”, pues tenía la ilusión de reencontrarse con Jesse Williams y otros compañeros del elenco.

El artista, de 52 años, se ha convertido en un portavoz activo de la organización I Am ALS, dedicada a la investigación y concientización sobre la enfermedad. Dane dijo que continúa motivado para seguir trabajando en proyectos como “Euphoria”, donde volverá a interpretar a “Cal Jacobs” en la tercera temporada, prevista para 2026. “Sigo de pie y me aferro a lo que amo: actuar”, afirmó.

Jesse Williams, su excompañero en “Grey’s Anatomy”, dedicó unas sentidas palabras en la alfombra roja antes de la ceremonia, describiéndolo como “un hermano dentro y fuera del set”. El gesto fue aplaudido por los fanáticos en redes sociales, quienes expresaron su cariño hacia Dane y su admiración por su fortaleza ante la enfermedad.

Eric Dane reveló el primer síntoma que le hizo saber que tenía ELA. Además, compartió cómo ha cambiado su vida desde su diagnóstico. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

LA LUCHA DE ERIC DANE CONTRA LA ELA

Desde su diagnóstico, el actor ha hablado abiertamente sobre los síntomas que enfrenta y el progreso de la ELA en su cuerpo. En una conversación con Diane Sawyer en Good Morning America, explicó que su lado derecho ha perdido movilidad casi completa, aunque mantiene la esperanza de prolongar su calidad de vida. Sus declaraciones conmovieron al público y generaron una ola de apoyo desde la comunidad de Hollywood.

A pesar de la dureza del diagnóstico, Dane se mantiene positivo y comprometido con visibilizar la enfermedad. “Si salgo de esto, quiero hacerlo ayudando a alguien”, expresó en la misma entrevista.

Eric Dane es el doctor Mark Sloan en ‘Grey’s Anatomy‘ (Foto: ABC)

