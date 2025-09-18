Brad Everett Young, actor y fotógrafo de celebridades con participaciones en “Grey’s Anatomy” y “Charmed”, murió a los 46 años como consecuencia de un accidente automovilístico en California. Su repentina partida deja un vacío en el mundo del entretenimiento, donde además de su faceta actoral fue reconocido por retratar a figuras de Hollywood. Everett Young será recordado por su espíritu creativo y sus múltiples incursiones en cine y televisión.

¿DE QUÉ MURIÓ BRAD EVERETT YOUNG?

El accidente en el que perdió la vida Brad Everett Young ocurrió la noche del 15 de septiembre de 2025, cuando conducía por la autopista 134 en California, de regreso a casa tras salir del cine. Su vehículo fue impactado por otro automóvil que circulaba en sentido contrario. El choque provocó la muerte del actor en el lugar del siniestro, debido a la gravedad de las lesiones. El otro conductor logró sobrevivir y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

¿QUIÉN FUE BRAD EVERETT YOUNG?

Brad Everett Young fue un actor y fotógrafo estadounidense, nacido el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, y fallecido en Los Ángeles el 17 de septiembre de 2025, a los 46 años, víctima de un accidente automovilístico. Aunque se mudó a Los Ángeles para estudiar medicina, su pasión era el arte: actuación, fotografía y música.

El actor apareció en “Grey’s Anatomy”, “Charmed”, “Los Ángeles de Charlie” y “Jurassic Park III” (Foto: Paramont)

Ficha de Brad Everett Young

Nombre completo: Brad Everett Young

Brad Everett Young Nacimiento: 24 de julio de 1979, Danville, Virginia, EE. UU.

24 de julio de 1979, Danville, Virginia, EE. UU. Fallecimiento: 17 de septiembre de 2025, Los Ángeles, California, EE. UU.

17 de septiembre de 2025, Los Ángeles, California, EE. UU. Profesión: Actor, fotógrafo, director creativo

Actor, fotógrafo, director creativo Educación: Graduado de Averett University

Graduado de Averett University Red social: Instagram

Educación

Brad Everett Young comenzó su carrera en Los Ángeles a finales de los años 90, después de estudiar ciencias con la intención de convertirse en médico.

Carrera

Dio el salto a las cámaras con papeles en series como “Boy Meets World”, “Felicity” y la multipremiada “Grey’s Anatomy”. En la pantalla grande actuó en títulos como “Jurassic Park III”, “Los Ángeles de Charlie” y la oscarizada “El Artista”. También participó en producciones televisivas como “90210” y “Charmed”, consolidándose como un rostro recurrente de la industria.

Fotografía, su otra pasión

Brad Everett Young, además de su trabajo en cine y televisión, construyó una respetada carrera como fotógrafo. Retrató a figuras como David Harbour, Sarah Michelle Gellar y Seth Green en portadas y reportajes para medios como Variety, Vanity Fair, People y Vogue. En su cuenta de Instagram, se pueden ver sus trabajos.

También amaba la música

Fue el fundador de Dream Loud Official, organización para el apoyo de arte y música en escuelas estadounidenses.

