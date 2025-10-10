A pesar de que “The Maze Runner” (“Maze Runner: Correr o morir” en Hispanoamérica y “El corredor del laberinto” en España) es una película de ciencia ficción y suspenso de 2014, se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix USA. Por lo tanto, es buen momento para recordar algunos detalles curiosos de la cinta protagonizada por Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter y Ki Hong Lee.

En su momento, la cinta, dirigida por Wes Ball y basada en la novela homónima de 2009 escrita por James Dashner, recibió críticas dispares por parte de los especialistas. No obstante, consiguió dos secuelas: “Maze Runner: The Scorch Trials” (2015) y “Maze Runner: The Death Cure” (2018)

ESTOS SON ALGUNOS DATOS CURIOSOS DE “THE MAZE RUNNER”

1. Serpientes venenosas

Para el rodaje de “The Maze Runner”, la producción contrató a domadores de serpientes para despejar la zona de filmación y proteger la integridad física de los actores. Antes de que empezaran las grabaciones, los domadores encontraron 25 serpientes venenosas, entre ellas una cascabel de 1,5 metros.

Thomas (Dylan O'Brien) sufrió un accidente durante el rodaje de la primera y tercera película de 'Maze Runner' (Foto: 20th Century F

2. Blake Cooper consiguió su papel tras insistir en Twitter

El actor estadounidense Blake Cooper estaba seguro de que era el indicado para interpretar a Chuck, así que insistió al respecto en Twitter (ahora X) hasta que consiguió una audición y convenció al director Wes Ball de que era el Chuck perfecto.

3. El cameo de James Dashner

James Dashner, el auto de la saga juvenil tuvo un cameo en la primera entrega de la trilogía. Apareció en la junta del WCKD, organización deshonesta que se formó originalmente para encontrar una solución a la pandemia de la llamarada.

4. Los nombres de los protagonistas

Los nombres de los personajes de “The Maze Runner” provienen de figuras históricas y la mayoría hacen referencia a inventores, matemáticos, filósofos o científicos.

Thomas (Thomas Edison)

Newt (Isaac Newton)

Alby (Albert Einstein)

Chuck (Charles Darwin)

Gally (Galileo Galilei)

Teresa (Madre Teresa)

Winston (Wiston Churchill)

Ben (Benjamin Franklin)

En la novela, aparecen personajes como Siggy (Sigmund Freud), Aris (Aristóteles) y Harriet (Harriet Tubman).

La mayoría de los nombres de los personajes de "Maze Runner: Correr o morir" están inspirados en científicos o filósofos para hacer referencia a su inteligencia (Foto: 20th Century Fox)

5. Sin telepatía

En los libros, Thomas y Teresa tenían telepatía, lo que les ayudaba a descifrar un código, No obstante, en la película se eliminó esa característica.

6. La lesión de Dylan O’Brien

Dylan O’Brien, quien tuvo cuatro días para leer el libro antes de filmar, sufrió un accidente mientras grababa la escena en la que huía de su primer doliente. Debido a que se resbaló durante un salto, se lastimó el pómulo.

7. Las audiciones

Los tres hijos del productor Wyck Godfrey leyeron los libros de James Dashner, así que asesoraron a su padre en la elección de los protagonistas. Mientras Thomas Brodie-Sangster audicionó para los papeles de Thomas y Newt, Will Poulter audicionó para los de Gally y Newt. En el caso de Kaya Scodelario, Ball la seleccionó después de ver su trabajo en la serie británica “Skins” (2007).

Por otro lado, los productores de “The Maze Runner” no pusieron a prueba las habilidades físicas de los miembros del elenco antes de las grabaciones.

Kaya Scodelario como Teresa en Maze Runner.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí