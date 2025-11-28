CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el anterior episodio de la segunda temporada de “Maxton Hall”, Ruby (Harriet Herbig-Matten) perdió la beca que le otorgó Alice Campbell (Basil Eidenbenz) por culpa de Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt). Esto le hizo replantearse su relación con James Beaufort (Damian Hardung), ya que tendrá que seguir luchando para estar juntos. A pesar de sus dudas y miedos, decide seguir apostando por el amor. Sin embargo, una fotografía podría destruir sus sueños. Entonces, ¿qué pasó al final de la serie alemana de Amazon Prime Video?

“Hacia las estrellas” (2x06) empieza con el director Lexington (Thomas Douglas) verificando la autenticidad de la foto que lo dejó conmocionado al final del quinto episodio del drama basado en la saga de novelas “Save Me” de Mona Kasten. En tanto, un rumor explosivo sacude la final de lacrosse: el subdirector Graham Sutton (Eidin Jalali) tiene un romance con una estudiante. Pero ¿de quién se trata?

Lydia Beaufort (Sonja Weißer) está asustada, pero Sutton la tranquiliza y le promete que hablará con su padre antes de que la noticia sea revelada. Lydia se lo agradece, pero le advierte que no es un buen momento, ya que la reunión de Mortimer con los inversores salió mal. Harold Ellington (Bernd Lambrecht) le ha retirado su apoyo después de que James no asistiera a la junta y despreciara a su hija Elaine (Eli Riccardi).

Cyril Vega (Ben Felipe) y James Beaufort (Damian Hardung) perdieron la final de lacrosse en el último episodio de la temporada 2 de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

En el sexto episodio de la temporada 2 de “Maxton Hall”, James falta a la reunión en Beaufort por ayudar a Cyril Vega (Ben Felipe) en el partido de lacrosse. Sin embargo, no consiguen la victoria debido a que Cyril se pone muy nervioso por la presencia de los reclutadores. La respuesta de Mortimer ante la desobediencia de su hijo es brutal: compra la panadería que alguna vez fue la familia de Bell y la madre de Ruby se queda sin trabajo.

Lydia y James tienen la esperanza de que podrán cambiar las cosas cuando se queden al mando de las empresas Beaufort tras la lectura del testamento de su madre. No obstante, Cordelia le deja todo a Mortimer. Ophelia (Dagny Dewalt) está segura de que su hermana jamás dejaría desamparados a sus hijos, así que le ofrece su apoyo para impugnar el testamento.

James, Lydia y Ophelia deben demostrar que Mortimer alteró la última voluntad de Cordelia. Por lo pronto, están desheredados y se refugian en la casa de Cyril, quien se disculpa con Lydia. Pero ¿por qué? ¿Por tomarle una foto cuando estaba con Sutton y enviarla a Eliane? Antes de que pueda decir más, llegan otros amigos y cambian de tema.

A pesar de los contratiempos, la familia Bell no se deprime y se enfoca en las cosas positivas de sus vidas. “Mortimer Beaufort podrá quitarnos la panadería, nunca nuestros sueños”, asegura la madre de Ruby, quien continúa estudiando para conseguir la beca que necesita para cumplir su sueño de asistir a Oxford. No obstante, el poder de Mortimer podría destruirla.

Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) se enfrenta a su hijo James Beaufort (Damian Hardung) en el último episodio de la temporada 2 de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

¿Qué pasó con James y Ruby?

Cuando James acude a su cita con Alice Campbell, su asistente le explica que su jefa tiene que asistir a otro evento importante y le propone reprogramar. Pero James está decidido a hablar con la mujer que aceptó las condiciones de Mortimer. Alice se disculpa, pero asegura que no puede enfrentarse al poder de Beaufort. Prefirió sacrificar a una joven para continuar con sus proyectos que ayuda a miles de familias.

A pesar de que James no logró recuperar la beca de Ruby, los protagonistas de “Maxton Hall” disfrutan de su amor y ponen sus esperanzas en el examen del día siguiente. Ruby está lista para demostrar que merece esa oportunidad de estudiar en Oxford. Sin embargo, justo cuando inicia la prueba es convocada a la dirección. La profesora promete darles unos minutos, pero será inútil.

Sutton está frente a la junta escolar de Maxton Hall respondiendo a la acusación en su contra. Aunque está listo para contar la verdad, e incluso admite que ama a la estudiante, las interrogantes de Mortimer Beaufort lo dejan perplejo porque no parece estar hablando de su hijo. Y al ver la fotografía comprende que lo están relacionando con Ruby y no con Lydia.

Por su parte, Ruby niega la acusación, pero la fotografía que tomó James en la primera temporada de “Maxton Hall” y que Mortimer robó del teléfono de su hijo, la condenan. Tras escuchar sobre su suspensión, comprende que ha perdido su oportunidad de asistir a Oxford y que Mortimer Beaufort ha destruido sus sueños. En tanto, Sutton es detenido por la policía ante la mirada desconsolada de Lydia.

La segunda temporada de “Maxton Hall” termina con James consolidando a una Ruby destrozada. Lydia con los ojos llenos de lágrimas y Eleine disfrutando del momento. ¿Es parte de todo eso? ¿Qué planea hacer con la foto de Lydia y Sutton? ¿Lydia contará la verdad? ¿Servirá de algo? ¿Cómo reaccionará Ruby cuando descubra de dónde salió esa foto? Solo queda esperar la temporada 3.

Ruby (Harriet Herbig-Matten) es acusada de tener un romance inapropiado con Sutton y pierde todo al final de la temporada 2 de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

