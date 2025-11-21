Damian Hardung se ha convertido en uno de los rostros europeos más populares de la ficción gracias a su exitoso rol como James Beaufort en “Maxton Hall: The World Between Us” (en español: “Maxton Hall: Un mundo entre nosotros” y en su idioma original: “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns”). Sin embargo, el talento del actor alemán va mucho más allá de la popular producción de Amazon Prime Video. Por eso, con el fin de verlo en otros papeles, aquí te presento 3 series del joven artista que no te puedes perder en el streaming. ¡Seguro querrás agregarlas a tu lista de pendientes!

Vale precisar que “Maxton Hall” narra la historia de Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una estudiante que consigue una beca para asistir a una prestigiosa academia privada de élite.

Allí, ella se cruza con James Beaufort, un alumno adinerado, arrogante y de la más alta sociedad, cuyo padre es un hombre muy influyente en la institución.

De esta manera, lo que comienza como una relación de puro rechazo mutuo... pronto se transforma en atracción.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de la serie de Amazon Prime Video:

LAS MEJORES SERIES DE DAMIAN HARDUNG PARA VER EN EL STREAMING

1. “How to Sell Drugs Online (Fast)﻿” (2019-2025)

Empiezo la lista con la producción que catapultó internacionalmente a Damian. Aquí, él interpreta a Daniel Riffert, el mejor amigo y cómplice del protagonista.

Con una mezcla de humor negro, cultura pop y crítica social, este show es ideal para quienes buscan un ritmo ágil y situaciones inesperadas a lo largo de su trama.

¿De qué trata? Para recuperar a su exnovia, un adolescente comienza a vender éxtasis por internet y se convierte en uno de los traficantes más grandes de Europa.

¿Cómo verla? A nivel internacional, con una suscripción activa a Netflix.

2. “Spides” (2022)

Esta es una serie de ciencia ficción alemana de 8 episodios donde Damian interpreta a Alex, un joven estudiante de secundaria cuya vida cambia radicalmente cuando su padre desaparece de manera misteriosa.

¿De qué trata? En la producción, los asesinatos, las desapariciones y los sucesos extraños comienzan a acumularse en relación con la aparición de una nueva droga de club llamada ‘Blis’.

¿Cómo verla? En Estados Unidos, a través de Amazon Prime Video y Peacock.

3. “Pauline” (2024)

Cierro la lista con una miniserie sobrenatural de 6 capítulos en la que Damian Hardung aparece como un personaje llamado Samuel.

La actriz Sira-Anna Faal lidera el reparto de "Pauline", serie que combina drama, fantasía y suspenso a lo largo de su historia (Foto: Bildundtonfabrik / Disney+)

¿De qué trata? Una joven de 18 años queda embarazada accidentalmente de Lukas, quien resulta ser el hijo del diablo. Entonces, el embarazo le confiere a la chica poderes sobrenaturales y hace que se desate una épica batalla entre el bien y el mal.

¿Cómo verla? En Estados Unidos, a través de Hulu.

