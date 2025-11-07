“Maxton Hall” es una de las series favoritas entre los fans de las historias románticas. Así, parte de su éxito se lo debe a Harriet Herbig-Matten, la joven actriz alemana que interpreta a la protagonista Ruby Bell. Pero, ¿sabes quién es exactamente esta artista? Pues, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Amazon Prime Video arranca cuando conocemos a Ruby, una estudiante becada en una prestigiosa escuela privada que sueña con ingresar a Oxford.

Sin embargo, su vida da un giro cuando presencia un impactante suceso que involucra a James Beaufort (Damian Hardung), un arrogante heredero millonario.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Maxton Hall” - Temporada 2:

1. ¿QUIÉN ES HARRIET HERBIG-MATTEN?

Harriet Herbig-Matten es una actriz y modelo alemana que mostró interés por las artes escénicas desde muy joven. Esto la llevó a iniciar su carrera profesional en el 2015, cuando apenas tenía 12 años.

2. FICHA DE DATOS DE HARRIET HERBIG-MATTEN

Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 2003​

21 de agosto de 2003​ Edad: 22 años​

22 años​ Lugar de nacimiento: Múnich, Baviera, Alemania​

Múnich, Baviera, Alemania​ Altura: 1.67 m​

1.67 m​ Signo zodiacal: Leo​

Leo​ Instagram: @harriet.herbigmatten​

3. LOS INICIOS DE HARRIET HERBIG-MATTEN

Harriet comenzó su trayectoria participando en cortometrajes. Eventualmente, en el 2016, fue seleccionada para el rol principal de Carla en la película “Teenosaurus Rex” (Das Pubertier), lo que la puso en el radar de la industria audiovisual alemana.

4. LA CARRERA DE HARRIET HERBIG-MATTEN

A continuación, repasa los trabajos más destacados de la carrera de Harriet Herbig-Matten.

Sus series:

2017: “Dr. Klein” como Pauline Holler​

como Pauline Holler​ 2020: “Bibi y Tina” como Tina Martin

como Tina Martin 2022: “Ein starkes Team” como Juna Weinheim​

como Juna Weinheim​ 2022: “ Crímenes bálticos ” como Paula Ludwig​

como Paula Ludwig​ 2024: “¿Dónde está Wanda?" como Lucie Vinson

como Lucie Vinson 2024-2025: “Maxton Hall” como Ruby Bell​

Sus películas:

2017: “Teenosaurus Rex” como Carla Wenger​

como Carla Wenger​ 2021: “Confesiones del estafador Félix Krull” como Eleonor Twentyman​

como Eleonor Twentyman​ 2022: “Nie zu spät” como Tabea Langner​

como Tabea Langner​ 2022: “Bibi & Tina: Einfach Anders” como Tina​

como Tina​ 2023: “Das Märchen von der Zauberflöte” como Pamina

5. EL PAPEL MÁS IMPORTANTE DE SU CARRERA

Por supuesto, Ruby Bell de “Maxton Hall” supone el papel más importante de la trayectoria de Harriet.

Y es que su protagónico en la adaptación de la exitosa trilogía “Save” de la autora Mona Kasten le ha dado reconocimiento internacional y la ha convertido en una de las figuras más prometedoras del cine y la televisión europea.

6. LOS IDIOMAS QUE DOMINA

Harriet Herbig-Matten también destaca por su versatilidad lingüística. Además de su lengua nativa (alemán), ella domina el inglés y el francés.

7. FOTOS DE HARRIET HERBIG-MATTEN

Desde temprana edad, Harriet Herbig-Matten ha mostrado un talento natural frente a las cámaras (Foto: @harriet.herbigmatten / Instagram)

Harriet Herbig-Matten en el detrás de cámaras de la serie "Maxton Hall" de Amazon Prime Video (Foto: @harriet.herbigmatten / Instagram)

Una instantánea en blanco y negro que Harriet Herbig-Matten compartió a través de sus redes sociales (Foto: @harriet.herbigmatten / Instagram)

