Las series juveniles con historias de amor prohibidas se han convertido en todo un éxito en las plataformas de streaming. Uno de los últimos títulos que aterrizó en Amazon Prime Video es “Maxton Hall”, cuya segunda temporada llega este 7 de noviembre de 2025, pero a diferencia de su entrega anterior, sus episodios no se lanzarán en un solo bloque. ¿Por qué? En los siguientes párrafos, te contamos la poderosa razón por la que cambió su calendario de emisión.

Vale precisar que esta serie trata sobre el romance prohibido entre Ruby Bell, una estudiante becada de origen humilde, y James Beaufort, un arrogante heredero millonario. Este último se acerca a la muchacha con el fin de “silenciarla”, luego de que presenciara accidentalmente un secreto de la prestigiosa escuela privada; aunque al inicio tienen una tensa relación, poco a poco se enamoran y ponen a prueba sus mundos opuestos. Para la segunda entrega, la joven busca superar la dolorosa traición del que fue víctima y recuperar su vida cuando “era invisible” en dicho centro de estudios, mientras reprime sus sentimientos.

Podrá el amor de James y Rubí salir adelante en "Maxton Hall" - Temporada 2 (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

¿POR QUÉ AMAZON PRIME VIDEO CAMBIÓ EL CALENDARIO DE “MAXTON HALL” – TEMPORADA 2?

Como lo mencionamos líneas arriba, “Maxton Hall” – Temporada 2 cambió su calendario de lanzamiento para sus nuevos seis episodios: los tres primeros capítulos se lanzan el 7 de noviembre de 2025, mientras que los otros tres llegarán de forma semanal hasta el 28 de noviembre. ¿A qué se debe el cambio? Se trata de una estrategia que tiene como propósito mantener la expectativa en la audiencia, que mientras espera la llegada de un nuevo episodio conversará e intercambiará opiniones, ya sea personalmente, sobre lo que aconteció. Esto se mantendrá mientras dure la producción e incluso después que concluya.

En resumen, con esta táctica busca crear suspenso, prolongar la emoción de los fans y fomentar la interacción en redes sociales, algo que por sí resultaría, ya que si tomamos en cuenta el éxito que alcanzó en su primera edición, es probable que nuevamente ocupe los primeros lugares de preferencia.

Por tanto, así quedó el calendario de la entrega dos de “Maxton Hall”:

Episodio 1: 7 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 Episodio 2: 7 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 Episodio 3: 7 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 Episodio 4: 14 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 Episodio 5: 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 Episodio 6: 28 de noviembre de 2025

Damian Hardung es James Beaufort en "Maxton Hall" - Temporada 2. Aquí pidiéndole perdón a Rubí (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

Vale precisar que esta estrategia, si bien se hace para maximizar la visibilidad de “Maxton Hall 2”, no es la primera que se utiliza, toda vez que se ha vuelto común en muchas otras plataformas con el fin de crear mayor compromiso de los espectadores con las series que miran. Uno de esos casos se presentó con “El verano en que me enamoré”, cuyas dos últimas entregas se lanzaron con un calendario específico a diferencia de cuando se estrenó.

Así pues, los siete episodios de la primera temporada se estrenaron en Prime Video el 17 de junio de 2022.

Para su segunda edición, los primeros tres episodios se estrenaron el 14 de julio de 2023, mientras que los cinco episodios restantes se lanzaron semanalmente hasta el final el 18 de agosto de 2023.

Por último, en la tercera y última entrega, los primeros dos episodios se estrenaron el 16 de julio de 2025, y los nueve capítulos restantes se lanzaron semanalmente, hasta el final de la serie, el 17 de septiembre de 2025.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí