El verano terminó, quizá no para nosotros, pero sí para Belly, Conrad, Jeremiah y todos los personajes que engancharon a millones en todo el mundo. Y sí, después de una vertiginosa tercera temporada, en la que hubo risas, angustia, lágrimas y muchísimas reacciones en redes sociales, “El verano en que me enamoré” llegó a su final por la pantalla de Amazon Prime Video y lo hizo por todo lo alto. ¿Quieres conocer qué sucedió en el esperado episodio 11?

La serie titulada “The Summer I Turned Pretty” en inglés, que se basa en la trilogía de libros de Jenny Han, ha sido una sensación enorme en los últimos meses y basta ver las redes sociales para darnos cuenta de ello. No es exageración cuando digo que el triángulo amoroso más intenso del verano se convirtió en un fenómeno que muy pocas veces se ha visto, al punto de que incluso famosos, marcas y empresas reconocidas se subieron a la ola para dar su opinión y/o apoyar a alguno de los hermanos Fisher.

En la última semana, tras la emisión del episodio 10, la producción norteamericana fue protagonista de un sinfín de rumores y teorías sobre el final de la serie, principalmente en cómo iba a terminar la serie y cómo se daría ese capítulo final. Hubo quienes aseguraban que no se iba a tratar de un solo episodio, sino varios, pues había aún mucha historia por contar para que llegue el momento del desenlace de acuerdo con el libro original.

Amazon Prime Video, en este sentido, no experimentó y apostó a lo seguro, a lo que ya conocíamos: el final sería con el episodio 11, no más, ni menos. Eso sí, duraría un poco más, 1 hora con 19 minutos para ser exactos. Puede que sea demasiado para un capítulo para una serie de televisión, pero en este caso no fue así. Realmente vale la pena cada instante del final, en especial si eres fanático de toda la historia. Una producción como “El verano en que me enamoré” merecía un cierre a lo grande y vaya que lo tuvo.

Antes de pasar a contar y explicar lo que ocurrió en el capítulo 11, recordemos que en la entrega anterior sucedieron cosas que marcarían el inicio del final de la serie. Por ejemplo, los hermanos Fisher finalmente se reconciliaron y el propio Jeremiah le instó a Conrad a que intente algo con Belly si es que la seguía amando. Por otro lado, Belly había besado a Benito en París, dando a entender que iniciaron una relación formal. Pero lo más impactante llegó en la escena final, cuando Conrad se armó de valor y lo vemos viajando en avión a París para buscar a su amada. Ahora sí, empezaré a narrar lo que sucedió en el episodio publicado el miércoles 17 de septiembre y titulado: “Por fin”.

Lola Tung como Belly en una escena del capítulo final de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

FINAL EXPLICADO DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ 3”

Belly y Conrad se reencuentran en París

Desde los primeros minutos del episodio final, titulado “Por fin”, se siente la tensión emocional que rodea a Belly Conklin y Conrad Fisher. Él aparece inesperadamente en París, justo cuando Belly regresa a casa acompañada por Benito, un personaje que ya había quedado en el pasado para ella. Esa escena inicial ya nos da la pista de que algo importante está por resolverse.

Ella, evidentemente, se sorprende al ver a Conrad en París, pero al mismo tiempo se emociona porque, de alguna u otra forma, le recuerda a su vida en Cousins Beach, junto a sus papás y a sus amigos. Por más que se alejó de ese lugar tras no casarse con Jeremiah, aún tiene un vínculo enorme allí y jamás se olvidará de todo lo que vivió en cada rincón de ese pueblo.

Conrad le explica a Belly que está en París como parte de su itinerario con dirección a Bruselas, donde hay una conferencia médica a la que asistirá. Si bien ese evento sí existe, la verdad es que él cambió el boleto de avión a la capital francesa para verla y tratar de recuperar su amor. Era una estrategia muy arriesgada para el mayor de los Fisher, pero tenía que intentarlo.

Lo que sigue es una secuencia encantadora para quienes se engancharon con la historia de amor entre los dos personajes: Belly le da un recorrido a Conrad por la ciudad, visitan un museo, suben a su azotea favorita, y comparten recuerdos a través de profundas conversaciones. Entre líneas, vemos que ambos han cambiado. Ella ahora vive sola, tiene trabajo y ha construido su propio camino. A Conrad eso le emociona, y se nota que no fue solo una visita casual: él la sigue amando. Eso es algo que no ha variado y parece que se mantendrá así por siempre.

Conrad y Belly paseando en un museo de París en "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

Una fiesta de cumpleaños y una confesión de amor

Lo más simbólico del episodio y lo que desencadenaría lo que los fans esperaban fue la fiesta de cumpleaños de Belly, a la que Conrad asiste y conoce a todos sus nuevos amigos en París. Aunque su actitud es cordial, no oculta su incomodidad cuando aparece Benito, lo que confirma que sus sentimientos siguen intactos. Quizá se siente celoso, pero todo eso se va disipando cuando se entera de que ellos dos no están juntos.

Lo más emotivo de esa reunión de cumpleaños es el regalo de Conrad. Si bien todos le dan presentes a Belly, el que sobresale es el de Connie: una botellita con arena de Cousins Beach, el lugar que representa todo lo que compartieron. Él explica que ese detalle le ayudará a recordar el lugar que, en el fondo, extraña muchísimo.

Conrad estuvo presente en el cumpleaños de Belly en "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

Esa noche, Conrad le confiesa a Belly que sus sentimientos no han cambiado. Y ella, sin poder contenerse, lo besa. Es un momento íntimo, real, donde ya no hay dudas ni miedo. Se dejan llevar, y pasan juntos la noche. Fue el punto de quiebre que la mayoría de los fans venían esperando desde hace tiempo. Pero, la historia no acaba acá y más tarde presenciaríamos nuevas tensiones.

that's the smile of someone who realized her birthday wish is already sitting in front of her 😌#TheSummerITurnedPretty pic.twitter.com/7sEHAd0Fb6 — cath ✧･ﾟ#tsitp 🍑 (@scenophile) September 17, 2025

¿Qué pasó con Jeremiah?

Mientras tanto, en Estados Unidos, la historia de Jeremiah también toma un giro que algunos ya veníamos suponiéndolo desde el capítulo anterior. Era previsible, pero necesario. Resulta que el menor de los Fisher organiza una gran cena para sus amigos mientras sigue explorando su pasión por la gastronomía, pero ocurre un incidente y se inunda el lugar y se ven obligados a ir a la casa de Cousins Beach.

A Jeremiah le cuesta aceptar trasladarse a ese lugar por todos los recuerdos que vivió con Belly, principalmente tras frustrarse su boda. Felizmente, lo analiza bien y termina aceptando la idea de ir. De todos modos, ya pasó bastante tiempo desde entonces y tiene que sanar las pequeñas heridas que aún tiene, claro, si es que las tiene.

En todo ese interín, descubrimos que sigue viviendo con Denise, y durante el episodio nace una chispa entre ambos. En un momento muy emotivo, Jeremiah la besa. Además, recibe palabras de su padre, Adam Fisher, quien le asegura que siempre creyó en él y que se siente orgulloso

Lo que es preciso señalar es que Denise le contó a Jere que se mudará a San Francisco porque la empresa que fundó con Steven recibirá financiación y los dos deberán irse para allá. Él se mostró muy feliz y orgullo. Si bien se distanciarán, todo hace entender que se mantendrán juntos a distancia o que seguirá la comunicación o quizá no lo sé. Lo seguro es que algo seguirá habiendo entre los dos.

muita coisa poderia não ter acontecido em tsitp se a trama não tivesse sido em cima de dois irmãos querendo ficar com a mesma garota.

exemplo: o jeremiah não é tão desprezível quando tá trabalhando, vivendo outros ares e até forma um casal ok com a denise pic.twitter.com/iFCXG96ZYF — sarah 🐝 🏒 (@vaughnfalcone) September 17, 2025

Steven y Taylor: un nuevo tropiezo en su relación, pero...

Otro arco que se cierra es el de Steven y Taylor, quienes, tras varias idas y vueltas, finalmente apuestan por un futuro juntos. En Cousins Beach, tienen una conversación honesta sobre mudarse a San Francisco, y deciden seguir adelante como pareja. Y es que ella se había enterado por terceros que el hermano de Belly tiene que irse a la mencionada ciudad y no le dijo nada, lo cual la había molestado mucho.

Taylor, que antes tenía miedo de estar con Steven en los primeros capítulos de la tercera temporada, ahora confiesa que ya no teme, que lo elige con convicción. Esta relación, que había quedado algo relegada frente al drama principal, termina siendo una de las más estables y maduras de la historia.

Creo que nadie podrá negar que su historia de amor fue, por momentos, más interesante que la del triángulo amoroso de Belly y los Fisher.

Taylor y Steven ahora sí pueden vivir su amor sin temores (Foto: Amazon Studios)

¿Belly y Conrad terminan juntos?

Cuando parecía que todo iba bien, Belly le dice a Conrad que aún no está segura. Cree que él la ama porque su madre, Susannah Fisher, así lo habría querido. Él, con el corazón roto, decide irse a Bruselas a la conferencia médica de la que hablé en un principio, por lo que se dirige a la estación de tren.

Entonces pasa lo que marcaría el final de la historia: Belly corre hacia la estación para detenerlo, y ahí ocurre la escena más icónica del episodio, con “Out of the Woods” de Taylor Swift sonando de fondo. Finalmente, tras alcanzarlo y detenerlo, le dice que lo elige por voluntad propia, no por nostalgia ni por presión. Le recuerda el collar del infinito que le regaló y le dice:

“Si hay infinitos mundos, cada versión de mí te elige en cada uno de ellos”. Fue el cierre perfecto para una historia que necesitaba resolverse desde el amor, pero también desde la libertad. Si bien ella no regresa ese año a Cousins, inicia nuevamente una relación con Connie a distancia hasta que, por fin, como el título del episodio, por fin, se reencuentran y viven una nueva historia de amor, más madura y sin miedos.

"I choose you of my own free will, if there are infinite worlds, every version of me choose you, in every one of them, I LOVE YOU..."#TheSummerITurnedPretty pic.twitter.com/oklu0dZ0k3 — kylo ren (@oyemnassxo) September 17, 2025

El episodio finaliza con una escena cargada de simbolismo: todos los personajes compartiendo una cena en Cousins Beach, aceptando lo vivido y mirando hacia adelante.

El episodio también muestra un libro titulado Navidad en París, con instantáneas de Conrad celebrando con Belly. Por su parte, la última imagen la proporciona Jenny Han, autora de la trilogía, quien deja un mensaje que nos invita a soñar con más historias: “Quizás nos volvamos a encontrar algún verano en Cousins. Hasta entonces...”

Mensaje final de Jenny Han al finalizar la serie "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

Este cierre de “El verano en que me enamoré” se siente como un adiós... por ahora. Todo queda resuelto, pero también abierto a posibilidades: nuevas aventuras, nuevos conflictos, nuevas etapas. Y si Jenny Han decide continuar, muchos ya estarán listos para volver a Cousins Beach una vez más.

Belly y Conrad en su regreso juntos a Cousins Beach (Foto: Amazon Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.