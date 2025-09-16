El miércoles 17 de septiembre marcará un antes y un después para los fans de “El verano en que me enamoré”. Tras tres temporadas de risas, lágrimas y triángulos amorosos que se convirtieron en tendencia global, la serie basada en las novelas de Jenny Han llega a su fin en Prime Video. Pero mientras la cuenta regresiva avanza, una duda mantiene en vilo al fandom: ¿será un único episodio final o varios capítulos especiales?

La tercera temporada comenzó con fuerza el pasado 16 de julio, estrenando dos episodios en una misma noche y manteniendo después el ritmo de un capítulo semanal. Todo parecía seguir una lógica numérica clara hasta que el calendario oficial de la serie lanzó un enigma: en la fecha final no aparece “Episodio 11”, sino simplemente “Final”. Una palabra que ha desatado cientos de teorías en redes sociales.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ EL FINAL DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Algunos fans creen que se trata solo de una cuestión de semántica, una forma de subrayar la importancia del desenlace sin alterar el conteo habitual. Sin embargo, otros están convencidos de que ese “Final” esconde más de lo que parece: dos episodios liberados a medianoche o incluso un cierre en formato de película que prolongue la despedida de Belly y Conrad.

La hipótesis de los dos episodios ganó fuerza después de que seguidores encontraran una pista en entrevistas recientes con el elenco. “Los actores no dejaban de hablar de lo divertido que fue grabar los últimos dos episodios”, apuntó un usuario en X, sugiriendo que el número de capítulos podría ser mayor al anunciado. Esta teoría se ha vuelto viral entre quienes no conciben que la serie cierre en tan solo una entrega convencional.

Pero hay quienes van más allá. Un creador de TikTok lanzó una idea más descabellada: que el desenlace no constará de uno ni de dos, sino de tres episodios extra, vinculados al uso simbólico del número 14 en la temporada. Sudaderas, puertas de embarque y hasta pasillos de bares parecen haber escondido referencias que, según esta teoría, serían una pista dejada por la propia Jenny Han para los fans más observadores.

¿QUÉ DIJO AMAZON PRIME VIDEO?

Aunque las teorías de los fans no dejan de multiplicarse en redes sociales, lo cierto es que Amazon Prime Video todavía no ha confirmado cuántos episodios tendrá el final de "El verano en que me enamoré". La plataforma únicamente ha señalado la fecha y el rótulo de “Final” en su calendario oficial, dejando en el aire si se tratará de un solo capítulo, un doble estreno o incluso un cierre en formato especial.

Una de las grandes incógnitas de los seguidores de "El verano en que me enamoré" es saber qué decidirá Belly respecto a su futuro sentimental (Foto: Amazon Studios)

LA INCERTIDUMBRE SE SUMA A LA INTENSIDAD DE LA TRAMA ACTUAL

Belly, instalada en París y lista para una nueva etapa, parece haber dejado atrás el eterno dilema entre Conrad y Jeremiah. Sin embargo, con cartas, vuelos sorpresa y viejos sentimientos aún vivos, el público quiere más tiempo para ver cómo se resuelve definitivamente esta historia que los acompañó durante tres veranos.

Más allá del número exacto de episodios, lo que está claro es que los fans exigen un final a la altura del fenómeno cultural que se ha consolidado. “Queremos verlo todo, sin prisas”, dicen en foros y comentarios. Y es que tras 10 episodios cargados de anhelo y reconciliaciones, una conclusión apresurada sería impensable para una serie que se ganó un lugar en el corazón de la audiencia juvenil.

