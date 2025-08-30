Todos estamos contando los días para saber el desenlace de “El verano en que me enamoré”; y aunque queremos conocer qué ocurrirá con los protagonistas, no debemos olvidar que hay otros personajes cuyas historias también faltan cerrar; dos de ellos son Steven y Taylor, una de las parejas que nos conquistó, pero por cosas del destino se separaron. A pesar de que ambos tomaron caminos distintos, ¿será posible que retomen su relación en la serie de Amazon Prime Video? Tomando en cuenta que el drama romántico adolescente se basa en la trilogía de novelas homónimas de Jenny Han, te doy a conocer qué ocurre con ellos en sus páginas.

Cabe recordar que en el capítulo 8 de la serie, emitido el 27 de agosto, vimos a Steven y Denise acordando no formar algo romántico tras besarse y seguir sus caminos como socios, una decisión que allanaría una reconciliación entre el hermano de Belly y Taylor, algo que sabremos más adelante. “The Summer I Turned Pretty” (en español) está disponible en Prime Video desde el pasado 16 de julio de 2025. Tras su estreno con dos capítulos, desde el tercero en adelante lanza uno cada semana, por lo que concluirá el 17 de septiembre.

Varios fanáticos de "El verano en que me enamoré" anhelan ver que Taylor y Steven retomen su romance (Foto: Amazon Studios)

¿EL DESTINO DE TAYLOR Y STEVEN ES TERMINAR JUNTOS AL FINAL DE LOS LIBROS DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Debido a que la serie televisiva “El verano en que me enamoré” se basó en las novelas de Jenny Han, las personas que no han leído la trilogía de seguro les interesa saber qué pasa al final con todos los personajes. Pues bien, te comento a continuación qué sucede con Taylor y Steven. Pero antes no olvidemos la entrevista que concedió Han a Entertainment Weekly a poco del estreno de la tercera y última temporada: “Sin duda, hay cambios, hay sorpresas; y hay cosas que no son exactamente como en los libros”. Así con esto, no debemos confiarnos en lo que se lee en sus páginas, pues todo podría dar un giro muy radical en la pantalla.

¿Qué dice la novela sobre Taylor y Steven? Lamentablemente, Taylor y Steven no tuvieron una presencia muy fuerte en las novelas, por lo que no se sabe cuál será su destino final. Esto cambió cuando fue adaptada a la pantalla, haciendo que Han preste mayor atención y le dé un desarrollo interesante a varios de los personajes de su trilogía que no eran los protagonistas; por tanto, ahora podemos ver la expansión de sus historias.

A raíz de ello, no encontraremos mucho o casi nada sobre las relaciones románticas significativas de Steven y Taylor en las páginas de su obra. Dicho esto, menos sabremos si esta pareja retoma su relación, así que habrá que esperar con qué nos sorprende su creadora.

El romance de Taylor y Steven fue otro de los que cautivó a la audiencia de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

Vale mencionar que aunque ellos traten de estar distanciados, pese a que sigan sintiendo amor, ninguno puede alejarse definitivamente del otro, ya que Taylor es la mejor amiga de Belly, por lo que tendrá que ver a su hermano.

