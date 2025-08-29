Cada vez está más cerca el final de la tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré”; y aunque todavía quedan tres episodios para conocer cuál será el destino de los protagonistas, muchos nos estamos preguntando qué pasará tras los sucesos que vimos en el capítulo 8, emitido el 27 de agosto de 2025, después de que (¡cuidado, alerta de spoliers!) Jeremiah canceló su boda con Belly y ella se dispone a viajar a París. A continuación, te cuento lo que sucederá en los últimos tres episodios del drama romántico juvenil, que seguro nos tiene giros inesperados.

Jeremiah, tras escuchar la verdad de Belly, decide cancelar el matrimonio y dar por finalizada su relación. No quiso ser segunda opción (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS ÚLTIMOS TRES EPISODIOS DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ 3”?

Para dar el contexto de lo que ocurrirá en los siguientes tres episodios, debemos recordar la última escena del capítulo anterior cuando Belly está a punto de abordar su vuelo, pero ve sentado a Conrad. ¿El triángulo amoroso continuará con un destrozado Jeremiah y con su hermano luchando por el amor de la joven? Aunque surgieron muchas especulaciones, varias fueron despejadas con el tráiler que lanzó la serie este 29 de agosto.

De acuerdo con el avance centrado en los últimos tres episodios de “El verano en que me enamoré” – Temporada 3, “Cualquier cosa podría pasar”, adelantó Prime Video. Y es que según las imágenes, Belly viaja a París sin estar segura de lo que le depara el futuro, pero dispuesta a reencontrarse consigo misma. En Francia, inicia una nueva vida, pues consigue trabajo y hace amigos, todo marcha bien hasta que recibe una carta de Conrad Fisher.

Cabe mencionar que a raíz de las nuevas amistades de la protagonista, se incorporaron nuevos actores. Ellos son: Corinna Brown, Fernando Cattori, Isaline Prevost Radeff y Jahz Armando.

Conrad le envió una carta a Belly en “El verano en que me enamoré 3” (Foto: Amazon Studios)

EL TRÁILER DE LOS ÚLTIMOS TRES EPISODIOS DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ 3”

En el tráiler final de “El verano en que me enamoré” vemos a Belly en el avión muy pensativa y triste. “Tenía estos pilares en mi vida: Cousins, mi familia, Taylor, Jere…”, dice y procede a quitarse su anillo de compromiso para guardarlo. Posteriormente, menciona “Me hacían hacer sentir segura como en tierra firme, pero ahora no están y me siento a la deriva”.

Segundos después, cambian de escena y se ve a su madre llamándola por teléfono para preguntarle dónde se encuentra para ir a buscarla. Ella le contesta: “En París”.

Belly conoce nuevos amigos en París en “El verano en que me enamoré 3” (Foto: Amazon Studios)

Ya en la capital de Francia, vemos a la protagonista trabajando y con nuevos amigos. “No sé ni quién soy en este momento y creo que necesito descubrirlo”, se le escucha decir.

Aparentemente, se va adaptando a su nueva vida, pero cuando llega a su nuevo hogar y revisa la correspondencia se da con la sorpresa de que Conrad le escribió. “Querida Belly…”, se escucha con la voz del muchacho. Ahí termina todo, pues la pantalla se oscurece. ¿Qué ocurrirá?

Los tres episodios finales de “El verano en que me enamoré 3” se emitirán semanalmente: el 3 de septiembre llega el capítulo 9, mientras que el 10 y 17 de septiembre se lanzarán los episodios 10 y 11, respectivamente.

Belly queda desconcertada cuando revisa la correspondencia en “El verano en que me enamoré 3” (Foto: Amazon Studios)

