La adaptación para Prime Video de “El verano en que me enamoré” entra en su recta final y los fans esperan descubrir al elegido por Belly. La showrunner y autora Jenny Han ha confirmado que el final de la serie que arrasa en Prime Video, será distinto al de sus novelas populares, desatando expectativa entre los fans.

Aunque la trilogía original siempre tuvo un desenlace claro, ha reveló que después de 14 años y gracias a la adaptación televisiva, “abordó la historia con la mente abierta” y se permitió explorar nuevas rutas para la protagonista, Belly, y los hermanos Fisher.

El desenlace se conocerá el 17 de septiembre, en una última temporada que ya introdujo personajes inéditos, escenarios inéditos y nuevos dilemas para los protagonistas, según adelantó la propia autora a medios internacionales.

¿QUÉ CAMBIOS HAY ENTRE LA SERIE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” Y LOS LIBROS?

A diferencia de la trilogía, La serie incorpora saltos en el tiempo, amistades inéditas en la universidad, una transformación de las trayectorias de Belly y Conrad —incluido un posible período de Belly en París— y un desarrollo mucho mayor de la relación de Steven y Taylor. Incluso la historia de Laurel, la madre de Belly y de sus amigos adultos han recibido más atención en la pantalla, con tramas y subtramas nuevos.

Según la autora Jenny Han, la adaptación pretende ofrecer un cierre “menos abrupto, más emocionalmente maduro y con espacio para que Belly crezca y explore otras posibilidades más allá del triángulo romántico central”.

“No esperen el mismo final, quise darle una oportunidad a las nuevas ideas y mejorar la experiencia desde la pantalla”, advierte. Todo esto sugiere que la decisión final de Belly podría tomar un rumbo más complejo —o incluso novedoso— respecto a las novelas, aunque Han prometió que “el corazón de la historia seguirá siendo el mismo”.

Los fanáticos de la saga "The Summer I Turned Pretty" deberán prepararse para giros imprevisibles sobre quién será el elegido del triángulo amoroso (Foto: Amazon Content Services)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Los dos primeros episodios de la tercera temporada de “El verano en que me enamoré” se estrenaron el 16 de julio de 2025 en Prime Video a las 3 a. m. ET / 12 p. m. PT en Estados Unidos. Cada miércoles se emitirá un nuevo capítulo hasta el 17 de septiembre.

El final de "The Summer I Turned Pretty" será el 17 de septiembre (Foto: Amazon Content Services)

