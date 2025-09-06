Pocas series son las que nos mantiene tan enganchados y “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty”, en su título original), disponible en Amazon Prime Video, es una de ellas, sin duda alguna. Desde el primer episodio, esa mezcla de nostalgia, drama adolescente y el ya famoso triángulo amoroso entre Belly, Conrad y Jeremiah nos atrapó por completo.

Ahora, con la temporada 3 entrando en su recta final y solo dos episodios restantes, la gran pregunta está en el aire: ¿con quién se va a quedar Belly? ¿Conrad, Jeremiah… o tal vez con nadie? ¿O con alguien nuevo? Lo cierto es que Jenny Han, la autora de los libros y guionista de la serie, ya ha adelantado que el final no será igual al de las novelas. Y eso ha encendido aún más las teorías entre los fans. Hoy te comparto las cinco más comentadas sobre cómo podría terminar esta historia.

LAS TEORÍAS SOBRE EL FINAL DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”

1. Conrad viaja a París y vuelve con Belly

Esta es, sin duda, una de las teorías que más fuerza ha ganado en redes sociales, sobre todo por unas fotos filtradas desde el set de grabación en París, donde se ve a Christopher Briney (Conrad) junto a Lola Tung (Belly) caminando por las calles de la ciudad… y besándose. Si esto no es una pista gigante, no sé qué lo sea.

En los libros, Belly y Conrad se reconectan por cartas mientras ella estudia en el extranjero, en Madrid, pero su reencuentro sucede años después. Parece que la serie podría adelantar ese momento, regalándonos una escena de reencuentro mucho más emotiva y cinematográfica. Los fans de “Bonrad” están cruzando los dedos para que este sea el final canon.

Belly y Conrad en una escena de "El verano en que me enamoré" - Temporada 3 (Foto: Amazon Prime Video)

2. Un final abierto (y tal vez agridulce)

Hay quienes creen que Jenny Han podría optar por un final abierto, uno de esos que dividen a la audiencia. Se habla mucho de que Belly podría quedarse en París, que tanto Jeremiah como Conrad la visitarían, pero al final, ella se elegiría a sí misma. Años después, en la boda de Steven y Taylor, se reencontrarían y ahí quedaría todo a la interpretación del público.

Este tipo de finales son bonitos cuando se hacen bien, pero también dejan ese sabor a “necesito respuestas ya”. De hecho, la misma Lola Tung dijo en una entrevista con E! News que “todos tendremos el corazón un poco roto en algún momento”, lo cual podría ser una pista de que no todos los fans saldrán felices.

Conrad y Jere, pese a ser hermanos, están distanciados porque aman a la misma mujer (Foto: Amazon Studios)

3. ¿Jeremiah y Denise? Un romance inesperado

Esta teoría parece sacada de la nada, pero algunos fans la han comentado con entusiasmo: que Jeremiah Fisher y Denise, la mejor amiga de Steven, podrían terminar juntos. Todo se basa en una escena donde Jere mira a la joven mientras trabajan juntos, y como en esta serie cualquier mirada puede tener peso narrativo, la especulación no se hizo esperar.

Aunque sería un giro inesperado, lo cierto es que “The Summer I Turned Pretty” ha sabido jugar con relaciones que no están en los libros, y esta podría ser otra sorpresa que nadie vio venir.

Denise en la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

4. Steven y Taylor: los verdaderos protagonistas del final

Steven y Taylor han sido una de las mejores sorpresas de la serie. Su historia no aparece en los libros, pero vaya que ha funcionado. Han pasado de “amigos con derechos” a declararse amor de verdad, y todo apunta a que su relación terminará consolidándose.

Hay quienes creen que la boda final de la temporada no será la de Belly ni la de ninguno de los Fisher, sino la de estos dos. Sería una manera preciosa de cerrar el círculo, con un mensaje claro de que a veces, las historias más sencillas son las que más tocan el corazón.

Tras el caos de la fallida boda entre Belly y Jeremiah, finalmente Taylor y Steven hablan de sus sentimientos y deciden retomar su relación (Foto: Amazon Studios)

5. Belly se elige a sí misma (y no es con nadie)

Una de las teorías más interesantes —y en lo personal, la que más sentido tendría en este punto— es que Belly Conklin decida finalmente priorizarse a sí misma. Ya lo dijeron varios fans en Reddit: su vida giró demasiado en torno a los hermanos Fisher. Tal vez ya es hora de que elija un nuevo camino sin depender del amor romántico.

Si Jenny Han realmente quiere dejar una huella diferente con esta adaptación, este podría ser un gran mensaje: el amor propio también merece protagonismo. Belly ha pasado por mucho, y verla crecer fuera de una relación sería algo valiente y hasta necesario. Por otro lado, existen fans que indican que ella merece estar sola por haber “jugado” con ambos hermanos.

Belly en una escena de "El verano en que me enamoré 3" (Foto: Amazon Studios)

ENTONCES, ¿CON QUIÉN SE QUEDA BELLY?

La verdad, aún no lo sabemos. Y eso es parte de lo emocionante. Lo que sí podemos esperar es un final con mucha emoción, decisiones difíciles y un cierre que, aunque no copie al de los libros, se sienta honesto con la evolución de los personajes. Jenny Han prometió algo “épico” y por cómo van las cosas, parece que va a cumplirlo.

Sea cual sea tu team —Conrad, Jere o Belly— lo cierto es que este final va a dar mucho de qué hablar.

