Tras el final de la tercera temporada de “El verano en que me enamoré”, los fanáticos han quedado con la incógnita de si la historia de Belly y los hermanos Fisher continuará en pantalla. Prime Video, de manera oficial, anunció que esta entrega representa el desenlace de la saga basada en las novelas de Jenny Han, pero la autora y showrunner no descartó la posibilidad de nuevas historias que expandan el universo de Cousins Beach. Sus declaraciones han despertado esperanza en la audiencia: “Nunca digas nunca”, reconoció Han, dejando abierta la puerta a futuros proyectos.

En el cierre de la temporada, el 17 de septiembre, Isabel “Belly” Conklin (Lola Tung) abrazó un nuevo comienzo en París, donde el triángulo amoroso con Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno) parecía finalmente resolverse con dolor, crecimiento y nuevas oportunidades. Así, mientras la protagonista se distancia de la playa que marcó su adolescencia, los espectadores se aferran a la posibilidad de reencontrarse con este mundo en nuevas producciones.

Conrad, Belly y Jeremiah de "El verano en que me enamoré" (Foto: Netflix)

¿HABRÁ UNA TEMPORADA 4 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Prime Video ha sido claro: “El verano en que me enamoré” está basado en tres libros y, por lo tanto, la tercera temporada cierra la historia original de manera natural. Cada entrega correspondió a una de las novelas de Jenny Han, y la propia escritora aseguró que se mantiene fiel al cierre de su saga. “Hacer lo que creo que es mejor para la historia siempre ha sido mi norte, y para mí, la historia encajaba perfectamente en estas tres temporadas”, afirmó Han en entrevista a Los Angeles Times.

Escena de Belly en París en "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

¿HABRÁ UN SPIN-OFF DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Aunque el final ya está escrito, Jenny Han ha dado declaraciones que invitan al optimismo. La autora explicó que no se cierra a seguir explorando este universo: “Como narradora, la inspiración llega en cualquier momento. Si algún día tuviera una idea que me entusiasmara lo suficiente, no dudaría en volver a contar más historias”. Estas palabras han desatado una ola de teorías entre los fans sobre posibles continuaciones o incluso series derivadas que profundicen en personajes secundarios.

... Y, ¿una precuela?

Una de las apuestas más demandadas por los seguidores es una precuela centrada en Laurel (Jackie Chung) y Susannah (Rachel Blanchard), las madres de los hermanos Fisher y de Belly. Jenny Han ha reconocido que la amistad entre ambos personajes siempre tuvo un enorme peso emocional en la historia y que podría ser un punto de partida para futuras exploraciones narrativas. “Laurel y Susannah representan el corazón de Cousins Beach, y su relación es una historia de almas gemelas que merece ser contada”, reflexionó la showrunner en entrevistas recientes.

