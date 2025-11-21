Como muchos sabemos, Harriet Herbig-Matten brilla como Ruby Bell en “Maxton Hall: The World Between Us” (en su idioma original: “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns” y en español: “Maxton Hall: Un mundo entre nosotros”) de Amazon Prime Video. Así, si estás buscando más contenido con la actriz, quizá te gustaría disfrutar de otras 2 importantes series de su filmografía. ¡Aquí te las presento!

Vale precisar que “Maxton Hall” es la adaptación televisiva de la exitosa trilogía “Save” de Mona Kasten y, a lo largo de sus episodios, narra la historia de Ruby Bell, una estudiante becada en una prestigiosa escuela privada.

Resulta que ella debe lidiar con James Beaufort (Damian Hardung), un heredero millonario tremendamente arrogante.

Entonces, sin esperarlo, nace una chispa entre ellos... lo que dará inicio a un romance juvenil “de película”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Maxton Hall” - Temporada 2:

LAS SERIES DE HARRIET HERBIG-MATTEN QUE DEBES VER TRAS “MAXTON HALL”

1. “Where’s Wanda?” (2024)

“Buscando a Wanda” es una comedia negra alemana con toques de suspenso que se compone de 8 capítulos en su primera temporada. Aquí, Harriet le da vida a Lucie Vinson.

¿De qué trata? Sigue a una familia disfuncional que emprende una búsqueda desesperada para encontrar a su hija adolescente desaparecida. Durante su investigación, instalan cámaras de vigilancia en las casas de sus vecinos, descubriendo secretos oscuros que nadie esperaba.​

¿Cómo verla? A nivel internacional, con una suscripción activa a Apple TV+.

2. “Bibi & Tina” (2020)

Por otro lado, “Bibi & Tina” narra las aventuras de dos mejores amigas, quienes le dan nombre a la serie.

Aquí, Harriet interpreta a Tina Martin, una de las protagonistas de la producción.​

"Bibi & Tina" es una serie de comedia dirigida por Detlev Buck (Foto: Amazon MGM Studios)

¿De qué trata? Las vacaciones de Bibi en la casa de su mejor amiga, Tina, tuvieron un emocionante comienzo. Casi al momento de su llegada, la granja Martin sufre de sequía, lluvia y una fuerte tormenta. Además, la empresaria emprendedora Kim Win Win quiere cavar en su granja en busca de grava. ¡Bibi y Tina tienen que hacer algo! ¿Acaso Chico, el misterioso español, podrá ayudarlas? Un verano turbulento espera.

¿Cómo verla? En Latinoamérica y otros territorios seleccionados, a través de Amazon Prime Video.

