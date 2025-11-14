“Maxton Hall: The World Between Us” (en español: “Maxton Hall: Un mundo entre nosotros” y en su idioma original: “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns”) se ha convertido en un fenómeno global de Amazon Prime Video. Esto, por supuesto, gracias a una historia que combina romance, conflictos de clase social y el siempre atractivo tema de los “enemies to lovers” (“de enemigos a amantes”).​ Así, si quieres sumar producciones parecidas a tu lista de visualización, aquí te presento 5 series que debes ver sí o sí en el streaming.

Vale precisar que la ficción alemana se basa en la saga de novelas “Save” de Mona Kasten y tiene como protagonistas a las jóvenes estrellas Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung.

De esta manera, ambos nos sumergen en la historia de amor entre Ruby Bell, una becaria brillante, y James Beaufort, el arrogante heredero de una inmensa fortuna.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de la serie de Amazon Prime Video “Maxton Hall”:

LAS SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTA “MAXTON HALL”

1. ″ Gossip Girl " (2007-2012)

Empiezo la lista con la adaptación de las novelas homónimas de Cecily von Ziegesar. Es decir, la serie definitiva sobre problemas de chicos ricos (romances incluidos) y que, en algunos países, también es conocida como “Chica Indiscreta”.

¿De qué trata? Ambientada en el exclusivo Upper East Side de Manhattan, sigue a un grupo de jóvenes millonarios cuyas vidas son documentadas y expuestas por un bloguero anónimo.

¿Dónde verla? En Estados Unidos, Latinoamérica y España, está disponible en los catálogos de HBO Max y Netflix.

2. ″ Élite " (2018-2024)

Esta serie sería algo así como la “Maxton Hall” española, aunque con más misterio y suspenso.

¿De qué trata? Se centra en tres estudiantes de clase trabajadora que reciben becas para asistir a Las Encinas, el colegio más exclusivo de España. Entonces, lo que comienza como un choque de clases sociales, pronto se convierte en un thriller... dado que un asesinato sacude a toda la comunidad escolar.

¿Dónde verla? En Estados Unidos y el resto del mundo, está disponible en el catálogo de Netflix.

3. “Young Royals” (2021-2024)

Conocida también como "Jóvenes altezas“, podríamos presentarla como la “Maxton Hall versión realeza”.

¿De qué trata? El príncipe de Suecia es enviado al prestigioso internado de Hillerska, donde conoce a un estudiante de clase trabajadora. Allí, su romance prohibido los obliga a elegir entre el amor y las expectativas de la realeza.

¿Dónde verla? En Estados Unidos y el resto del mundo, está disponible en el catálogo de Netflix.

4. “The Summer I Turned Pretty” (2022-2025)

Al igual que “Maxton Hall”, esta serie se basa en un best-seller: la exitosa trilogía "El verano en que me enamoré" de Jenny Han.

¿De qué trata? Sigue a Belly mientras pasa los veranos con dos hermanos: el reflexivo Conrad y el divertido Jeremiah. Así, conforme crecen, la chica descubre que ambos están enamorados de ella.

¿Dónde verla? En Estados Unidos y el resto del mundo, está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

5. “My Life with the Walter Boys” (2023-2025)

Además del romance, “Mi vida con los chicos Walter” y “Maxton Hall” comparten el hecho de que tienen a una protagonista lidiando con un ambiente desconocido.

El póster de "My Life with the Walter Boys", serie en el que una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad (Foto: Netflix)

¿De qué trata? Jackie Howard se muda a vivir con la familia Walter tras la muerte de sus padres. Allí conoce a siete hermanos, entre ellos Cole y Alex, creando un complicado triángulo amoroso.

¿Dónde verla? En Estados Unidos y el resto del mundo, está disponible en el catálogo de Netflix.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí