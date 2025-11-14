A lo largo de la serie "Maxton Hall", la actriz alemana Harriet Herbig-Matten interpreta el rol protagonista de Ruby Bell. Ella es una estudiante becada en una prestigiosa institución académica (Foto: UFA Fiction / Amazon Prime Video)
A lo largo de la serie "Maxton Hall", la actriz alemana Harriet Herbig-Matten interpreta el rol protagonista de Ruby Bell. Ella es una estudiante becada en una prestigiosa institución académica (Foto: UFA Fiction / Amazon Prime Video)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

(en español: “Maxton Hall: Un mundo entre nosotros” y en su idioma original: “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns”) se ha convertido en un fenómeno global de . Esto, por supuesto, gracias a una historia que combina romance, conflictos de clase social y el siempre atractivo tema de los (“de enemigos a amantes”).​ Así, si quieres sumar producciones parecidas a tu lista de visualización, aquí te presento 5 series que debes ver sí o sí en el streaming.

Mira también:

Vale precisar que la ficción alemana se basa en la de Mona Kasten y tiene como protagonistas a las jóvenes estrellas Harriet Herbig-Matten y .

De esta manera, ambos nos sumergen en la historia de amor entre Ruby Bell, una becaria brillante, y James Beaufort, el arrogante heredero de una inmensa fortuna.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de la serie de Amazon Prime Video “Maxton Hall”:

LAS SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTA “MAXTON HALL”

1. ″Gossip Girl" (2007-2012)

Empiezo la lista con la adaptación de las novelas homónimas de Cecily von Ziegesar. Es decir, la serie definitiva sobre problemas de chicos ricos (romances incluidos) y que, en algunos países, también es conocida como “Chica Indiscreta”.

¿De qué trata? Ambientada en el exclusivo Upper East Side de Manhattan, sigue a un grupo de jóvenes millonarios cuyas vidas son documentadas y expuestas por un bloguero anónimo.

¿Dónde verla? En Estados Unidos, Latinoamérica y España, está disponible en los catálogos de y .

2. ″Élite" (2018-2024)

Esta serie sería algo así como la “Maxton Hall” española, aunque con más misterio y suspenso.

¿De qué trata? Se centra en tres estudiantes de clase trabajadora que reciben becas para asistir a Las Encinas, el colegio más exclusivo de España. Entonces, lo que comienza como un choque de clases sociales, pronto se convierte en un thriller... dado que un asesinato sacude a toda la comunidad escolar.

¿Dónde verla? En Estados Unidos y el resto del mundo, está disponible en el catálogo de .

3. “Young Royals” (2021-2024)

Conocida también como "Jóvenes altezas, podríamos presentarla como la “Maxton Hall versión realeza”.

¿De qué trata? El príncipe de Suecia es enviado al prestigioso internado de Hillerska, donde conoce a un estudiante de clase trabajadora. Allí, su romance prohibido los obliga a elegir entre el amor y las expectativas de la realeza.

¿Dónde verla? En Estados Unidos y el resto del mundo, está disponible en el catálogo de .

4. “The Summer I Turned Pretty” (2022-2025)

Al igual que “Maxton Hall”, esta serie se basa en un best-seller: la exitosa trilogía "El verano en que me enamoré" de Jenny Han.

¿De qué trata? Sigue a Belly mientras pasa los veranos con dos hermanos: el reflexivo Conrad y el divertido Jeremiah. Así, conforme crecen, la chica descubre que ambos están enamorados de ella.

¿Dónde verla? En Estados Unidos y el resto del mundo, está disponible en el catálogo de .

5. “My Life with the Walter Boys” (2023-2025)

Además del romance, “Mi vida con los chicos Walter” y “Maxton Hall” comparten el hecho de que tienen a una protagonista lidiando con un ambiente desconocido.

El póster de "My Life with the Walter Boys", serie en el que una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad (Foto: Netflix)
El póster de "My Life with the Walter Boys", serie en el que una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad (Foto: Netflix)

¿De qué trata? Jackie Howard se muda a vivir con la familia Walter tras la muerte de sus padres. Allí conoce a siete hermanos, entre ellos Cole y Alex, creando un complicado triángulo amoroso.

¿Dónde verla? En Estados Unidos y el resto del mundo, está disponible en el catálogo de .

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC