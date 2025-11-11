Presiento que si estás dentro de esta nota eres de los miles de todo el mundo que se ha quedado hipnotizado con la trama de “Maxton Hall”, serie de Amazon Prime Video que está desarrollando su segunda temporada tras su estreno el pasado viernes 7 de noviembre. Como has podido leer en el titular, en este artículo contaré en cómo termina el libro que ha servido de inspiración para la producción audiovisual, por lo que, desde ya, tengo que alertarte que podrías encontrar muchos spoilers, así que es decisión tuya seguir leyendo.

Desde que se lanzó el primer tráiler, todos sospechábamos que el drama romántico entre Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) y James Beaufort (Damian Hardung) iba a alcanzar nuevos niveles de intensidad con los nuevos seis capítulo. Y no estábamos equivocados. Incluso, la propia guionista, Ceylan Yildirim, adelantó que esta vez “la montaña rusa de emociones será aún más intensa”.

Como la serie está basada en la trilogía escrita por Mona Kasten, muchos fans han recurrido a los libros para anticipar lo que podría pasar. La primera temporada siguió bastante fielmente la novela “Save Me” (“Sálvame”, en español), así que todo apunta a que esta nueva entrega adaptará el segundo libro, “Save You” (“Sálvate”), aunque no sabemos si lo volverá a hacer al pie de la letra.

EL FINAL DEL LIBRO “SAVE YOU”

Un comienzo lleno de dolor

La historia arranca justo después del caos del primer libro. Ruby está devastada tras lo ocurrido en la fiesta donde James la hirió profundamente, con infidelidad de por medio, y decide tomarse un descanso del colegio. En medio de su duelo, se entera de que la madre de James ha muerto, y aunque no quiere saber nada de él, algo dentro de ella la impulsa a visitarlo. Lo encuentra hecho pedazos y alcoholizado. Él intenta disculparse, pero su amada todavía no está lista para perdonarlo.

Aun así, el vínculo entre ellos es tan fuerte que el destino los sigue cruzando. Ruby intenta concentrarse en sus estudios y en ayudar a Lydia, la hermana de James, quien está embarazada de gemelos, un secreto que solo ella conoce. Este gesto de apoyo vuelve a conectar a los Beaufort con ella, aunque la protagonista sigue firme en mantener distancia.

James intenta recuperarla

A pesar de todo, James no se rinde. Quiere demostrarle a Ruby que ha cambiado. Sabemos que su familia, especialmente su padre, es una fuente constante de presión, y en “Save You” eso se acentúa aún más. A lo largo del libro, el protagonista de la historia pasa de ser el chico rico y arrogante de Maxton Hall a alguien que intenta reconstruirse.

Cuando Ruby organiza una gala benéfica, James aprovecha la oportunidad para ayudar. No lo hace solo para impresionarla, sino para mostrarle que realmente está dispuesto a hacer las cosas bien. Y aunque ella lo rechaza al principio, es evidente que la química entre ellos sigue viva.

La segunda oportunidad

Hay un momento clave en “Save You” que marca un antes y un después: Ruby finalmente acepta ver a James como alguien que también puede equivocarse y aprender. Tras la gala, él la busca en su casa y, por primera vez, conoce a sus padres. Es una parte preciosa porque muestra que James ya no busca esconderse tras su apellido, sino ser parte del mundo del amor de su vida.

Esa noche, ambos se sinceran. Ruby le confiesa que lo ama, pero también le deja claro que no puede cargar con su dolor. James promete respetarlo y, al día siguiente, la acompaña al colegio, tomándola de la mano. Es el reencuentro que todos los fans esperaban.

A partir de ahí, la relación entre Ruby y James comienza a sanar. Tienen su primera cita oficial, más íntima y sincera, y por un instante parece que todo encaja. Sin embargo, el pasado siempre vuelve. James todavía lucha con la sombra de su padre, un hombre controlador que no soporta verlo seguir su propio camino.

Y mientras Ruby intenta proteger su futuro académico, James se enfrenta a la decisión de ir a Oxford, el sueño que compartían. Lo curioso es que, pese a todo, los dos se apoyan mutuamente, demostrando que el amor no siempre necesita ser perfecto para ser real.

El baile que lo cambia todo

El clímax de “Save You” llega durante un baile escolar inspirado en “El sueño de una noche de verano”, una de esas escenas que parecen sacadas de una película romántica... hasta que todo se complica. Lydia se declara a su profesor Graham, lo que genera tensiones con otros personajes, y James trata de ayudar a su amigo Wren, quien está al borde del colapso.

Ruby, mientras tanto, lo espera en casa. Esa noche, finalmente duermen juntos y parecen haber encontrado la paz. Pero la felicidad les dura poco.

Un nuevo dolor parece arruinar la felicidad

Al día siguiente, Ruby es llamada a la dirección del colegio. Allí le muestran unas fotografías comprometedoras tomadas mucho tiempo atrás, donde parece estar en una situación íntima con un profesor. Esas imágenes, que James había tomado al inicio del primer libro, resurgen de la peor forma posible.

El escándalo se desata terriblemente, pues Ruby es expulsada de Maxton Hall, y lo más doloroso es que su madre no cree en su inocencia. En medio del caos, ve el logo de la familia Beaufort en la carpeta donde estaban las fotos. Confundida y herida, enfrenta a James.

El libro termina con más preguntas que respuestas. Ruby se siente traicionada, y James jura que no tuvo nada que ver con las fotos. Sin embargo, Cyril, un personaje secundario pero clave, interviene para decir que fue sí fue él quien las tomó, lo que deja a la joven completamente devastada.

Entonces... ¿James y Ruby se quedan juntos?

Por ahora, no del todo, quién sabe... En “Save You”, su historia queda suspendida en el aire, marcada por el dolor, la culpa y la desconfianza. Pero quienes ya leyeron la trilogía de Mona Kasten saben que su historia no termina ahí y mejor no sigo porque el tercer libro es aún más impactante y emocionante.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2

Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell

Damian Hardung como James Beaufort

Sonja Weißer como Lydia Beaufort

Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort

Clelia Sarto como Cordelia Beaufort

Andrea Guo como Lin Wang

Justus Riesner como Alistair Ellington

Ben Felipe como Cyril Vega

Runa Greiner como Ember Bell

Govinda Gabriel Cholleti como Keshav Patel

Eidin Jalali como Graham Sutton

Martin Neuhaus como Angus Bell

Julia-Maria Köhler como Helen Bell

Cosima Leonie Wiesend como Camille

Esmael Agostinho como Wren Fitzgerald

Frederic Balonier como Kieran Rutherford

Eli Riccardi como Elaine Ellington

CALENDARIO OFICIAL DEL ESTRENO DE CADA CAPÍTULO

Episodio Fecha de estreno Episodio 1 7 de noviembre, 2025 (ya disponible) Episodio 2 7 de noviembre, 2025 (ya disponible) Episodio 3 7 de noviembre, 2025 (ya disponible) Episodio 4 14 de noviembre, 2025 Episodio 5 21 de noviembre, 2025 Episodio 6 28 de noviembre, 2025

FICHA TÉCNICA DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MAXTON HALL”

Elemento Detalle Título original “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns” País Alemania Idioma original Alemán Plataforma Amazon Prime Video Episodios 6 Género Drama romántico juvenil Basada en Novela “Save Me” de Mona Kasten Lanzamiento 7 de noviembre, 2025 (inicio segunda temporada) Elenco principal Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Fedja van Huêt, Clelia Sarto, Andrea Guo, Justus Riesner, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel Cholleti

TRÁILER DE “MAXTON HALL 2″

