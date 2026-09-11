Zuckoff es la aplicación que ha creado un desarrollador polaco que permite detectar cuando las gafas de Inteligencia Artificial (IA) de Meta se encuentran cerca y la distancia estimada a la que están del usuario.

El desarrollador de ‘software’ polaco Pawel Szydlowski, tras conocer el rechazo que están provocando las gafas de Meta, que incluso se han prohibido en los juzgados de Inglaterra y Gales, ha lanzado la aplicación llamada ‘Zuckoff’ para ofrecer una herramienta que permite saber cuándo una persona lleva puestas las gafas inteligentes de IA.

Su funcionamiento se basa en la detección de los identificadores de Bluetooth (UUID y fabricante) que emiten los dispositivos y que son la huella que permite saber a través de la ‘app’ si el ‘wearable’ de la tecnológica se encuentra cerca.

Zuckoff es la aplicación que ha creado un desarrollador polaco que permite detectar cuando las gafas de Inteligencia Artificial (IA) de Meta se encuentran cerca. (Foto: Google Play)

No obstante, la ‘app’ solo identifica el identificador de señal de Bluetooth que se emite desde las gafas cuando estas se encienden, se emparejan o se dejan la funda. Es decir, que una vez conectadas, pueden dejar de enviar la señal de Bluetooth, por lo que si alguien las conecta a cierta distancia, la aplicación podría no reconocerlas cuando se acerque.

Justamente, Szydlowski sugiere, en las declaraciones hechas a Business Insider, que Meta, Apple y Google adopten un protocolo unificado de alertas similar al de los rastreadores como los AirTags, que notifican su presencia a través del iPhone, al igual que sucede en los móviles Android.

Además, tal como se puede leer en los detalles de la página de Zuckoff en la App Store, la aplicación identifica tanto los modelos Ray-Ban Meta y Oakley Meta de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, como otras gafas como las Snap Spectacles, además de auriculares y visores como las Quest y Vision Pro de Apple, y otras tantas que aparecen en la lista dentro de la ‘app’.

De hecho, el desarrollador ha lanzado la versión Pro de Zuckoff que, bajo una suscripción anual de 9,99 dólares o un único pago de 24,99 dólares, permite el envío de notificaciones en segundo plano para alertar al usuario de la presencia de unas gafas.

Actualmente, la aplicación ya cuenta con 5.000 usuarios en la App Store, ya que de momento solo se encuentra disponible en este sistema operativo sin una versión para Android.

La idea de esta aplicación radica en la animadversión que están generando las gafas de Meta sobre la privacidad en espacios públicos al llevar incorporada una cámara que, aunque cuente con un LED que avisa del estado de grabación activo, algunos usuarios manipularon para evitar que muestre el indicador de que está grabando metraje en ese instante.

De hecho, a finales de agosto Meta las actualizó para cerrar la puerta a la posibilidad de saltarse la medida de seguridad que desactiva la cámara cuando se tapa el LED de grabación.

Es más, según recoge el medio Business Insider, el 1 de septiembre la tecnológica confirmó que había bloqueado las cámaras en miles de dispositivos tras actualizarlas para impedir un uso indebido de estas.

Por último, el desarrollador ha mencionado que reguladores de la Unión Europea se han puesto en contacto con él para más información acerca del funcionamiento de la aplicación.