WhatsApp empieza a llegar como opción de pago. La popular app de mensajería empieza a dar un giro importante. Meta ha comenzado a desplegar WhatsApp Plus, una nueva versión premium por suscripción que añade funciones extra para quienes buscan personalizar más su experiencia.

Eso sí, hay un punto clave: WhatsApp Plus no reemplaza al WhatsApp tradicional. La app sigue siendo gratuita y mantiene todas sus funciones básicas sin cambios.

Según el medio especializado WABetaInfo, el lanzamiento es progresivo, por lo que todavía no todos los usuarios pueden acceder, aunque ya aparece en la documentación oficial de la app.

Qué funciones nuevas trae WhatsApp Plus

La gran novedad de WhatsApp Plus está en la personalización y funciones adicionales, sin afectar el uso normal de la app. Entre sus principales características destacan:

Stickers y efectos exclusivos

Los usuarios suscritos pueden acceder a stickers premium exclusivos, algunos con animaciones que se muestran en pantalla al enviarlos. Incluso el destinatario puede ver estos efectos, aunque no tenga suscripción.

WhatsApp Plus incluye stickers exclusivos dentro de WhatsApp con efectos animados. | Crédito: WABetainfo

Suevos temas y colores

La versión premium permite cambiar el aspecto de la app con hasta 18 colores distintos, como azul vibrante, púrpura real, verde bosque o rosa fucsia.

El cambio no es superficial: el color elegido se aplica en toda la interfaz, reemplazando el clásico verde por un diseño completamente personalizado.

Iconos personalizados

Otra función llamativa es la posibilidad de cambiar el icono de la app. WhatsApp Plus incluye hasta 14 estilos diferentes, desde diseños minimalistas hasta versiones más creativas con efectos brillantes, texturas o estilos pastel.

Más chats fijados y ringtones

Con la suscripción, los usuarios pueden:

Fijar hasta 20 chats

Usar 10 ringtones exclusivos

Aplicar ajustes en bloque a listas de chats

Esto permite organizar conversaciones de forma más práctica, especialmente para quienes manejan muchos contactos o grupos.

Privacidad y funciones básicas no cambian en WhatsApp Plus

Un punto importante es que WhatsApp Plus no afecta la privacidad ni las funciones principales.

Las llamadas, mensajes y estados siguen siendo gratuitos, y el cifrado de extremo a extremo se mantiene activo. Es decir, la seguridad de las conversaciones no se modifica.

El plan premium solo añade funciones extra sin tocar el funcionamiento central de la app.

WhatsApp Plus permite cambiar los temas de WhatsApp con una amplia gama de colores personalizados. | Crédito: WABetainfo

Cuánto costará WhatsApp Plus

El acceso a WhatsApp Plus se basa en una suscripción mensual de bajo costo que varía según el país.

Estos son los precios reportados:

Europa : 2,49 euros al mes

: 2,49 euros al mes Estados Unidos : 2 dólares al mes

: 2 dólares al mes México : 29 pesos mexicanos al mes

: 29 pesos mexicanos al mes Perú: 10 soles al mes

El cobro se realiza desde la tienda de Google Play o la App Store, como cualquier otra suscripción digital, renovándose cada mes de forma automática.

WhatsApp Plus ofrece nuevas herramientas de personalización dentro de WhatsApp. | Crédito: WABetainfo

Cuándo estará disponible WhatsApp Plus

El despliegue de WhatsApp Plus ya ha comenzado, pero de forma limitada.

Actualmente, solo algunos usuarios pueden verlo activo en sus ajustes, y Meta ha confirmado que el acceso se irá ampliando durante las próximas semanas conforme avancen las pruebas y se recopile feedback.