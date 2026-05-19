WhatsApp trabaja en nuevas funciones para reforzar la privacidad de sus usuarios, especialmente en los mensajes que desaparecen. Con este próximo cambio, los chats podrán desaparecer no solo después de un tiempo fijo desde el envío, sino también una vez que el destinatario los lea. La novedad apunta a ofrecer un mayor control sobre las conversaciones privadas y a mejorar la experiencia de quienes buscan mantener información sensible fuera del historial permanente. Además de ayudar con la privacidad, esta herramienta también podría reducir el almacenamiento acumulado dentro de la aplicación con el paso del tiempo.

Mensajes que desaparecen en WhatsApp: qué cambiará

Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, la función ya aparece en versiones beta tanto para iPhone como para Android. El principal cambio es que los mensajes temporales ahora podrán combinar dos formas de caducidad: el tiempo desde el envío y el tiempo desde la lectura.

Hasta ahora, los mensajes efímeros de WhatsApp se eliminaban automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días desde el momento en que fueron enviados. Esta configuración puede activarse para chats individuales o para todas las conversaciones.

Con la nueva herramienta llamada “After Reading” (“Después de leer”), los usuarios podrán elegir cuánto tiempo permanecerá visible un mensaje luego de que sea abierto por el destinatario.

Las nuevas opciones disponibles serían:

5 minutos después de leerlo

1 hora después de abrirlo

12 horas después de visualizarlo

Los mensajes que desaparecen de WhatsApp ahora podrán eliminarse minutos después de abrirse. | Crédito: WABetaInfo

Así funcionará la nueva opción “Después de leer” en WhatsApp

El sistema tendrá un comportamiento diferente para cada participante de la conversación. Por ejemplo, si una persona envía un mensaje configurado para desaparecer 5 minutos después de ser leído, el mensaje comenzará a borrarse automáticamente en el dispositivo del remitente poco después del envío.

Sin embargo, en el teléfono del destinatario, el mensaje seguirá disponible hasta que sea abierto. Recién en ese momento comenzará una cuenta regresiva de 5 minutos para eliminarlo también de ese chat.

De acuerdo con la explicación difundida por WABetaInfo, si el mensaje nunca es abierto, desaparecerá igualmente después de 24 horas.

Esta modalidad busca ofrecer una experiencia más flexible y privada, especialmente en conversaciones sensibles o con información temporal.

La función será opcional y deberá activarse manualmente

Otro detalle importante es que esta característica no estará activada por defecto. Los usuarios deberán ingresar a la configuración del chat para habilitar la opción “Después de leer”.

Eso permitirá decidir en qué conversaciones se quiere aplicar esta nueva capa de privacidad y en cuáles no.

WhatsApp prueba una función para que los mensajes que desaparecen tengan temporizadores más flexibles. | Crédito: WABetaInfo

¿Cuándo llegará a WhatsApp?

Por ahora, la herramienta solo fue detectada en versiones beta de WhatsApp para iOS y Android. Sin embargo, el hecho de que ya esté presente en ambos sistemas operativos hace pensar que su lanzamiento general podría ocurrir pronto.

Aunque la compañía no confirmó una fecha oficial, todo indica que la nueva función llegará en futuras actualizaciones de la aplicación.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí