Si eres de los que depende del celular para trabajar, comunicarte con tus seres queridos o seguir noticias, conservar la carga en todo momento puede marcar la diferencia entre resolver una urgencia y quedarte desconectado. Teniendo en cuenta que estar todo el día con el smartphone conectado a un punto de corriente no es una opción, afortunadamente hay medidas sencillas y efectivas que puedes tomar ahora mismo para alargar la duración de la batería sin sacrificar lo esencial. Estas van desde reducir el consumo energético de la pantalla hasta limitar apps, entre otras. Aquí te explico lo que puedes realizar en tu día a día para notar un cambio total.

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Cómo extender la autonomía del equipo y optimizar el rendimiento de la batería

1. Reduce el consumo energético ajustando la pantalla

La pantalla es uno de los elementos que más batería consume. Para optimizarla, se recomienda mantener activada la tasa de refresco dinámica de 1 a 120Hz, ya que el sistema adapta automáticamente la fluidez según el contenido. Asimismo, reducir ligeramente el brillo en interiores y activar el modo oscuro puede disminuir el gasto energético durante el día.

2. Limita las aplicaciones que trabajan en segundo plano

Muchas apps continúan consumiendo batería y memoria incluso cuando no están abiertas. Desde la sección de batería y rendimiento es posible identificar qué aplicaciones tienen mayor impacto energético y restringir su actividad en segundo plano. Esto no solo mejora la autonomía, sino que también contribuye a que el equipo funcione con mayor fluidez.

Baja el brillo automático o ajústalo manualmente a un nivel cómodo; muchas veces el brillo al máximo no es necesario. (Foto: HONOR)

3. Utiliza las herramientas de optimización de MagicOS

El sistema operativo de los teléfonos HONOR incorpora funciones de limpieza inteligente y optimización automática que ayudan a cerrar procesos innecesarios, liberar memoria RAM y equilibrar el consumo energético. Ejecutar estas herramientas periódicamente permite mantener el dispositivo ágil y evitar ralentizaciones.

4. Aprovecha la carga inteligente para cuidar la batería

El HONOR Magic8 Pro cuenta con tecnología HONOR SuperCharge de 100W por cable y 80W inalámbrica, pensada para recuperar energía en poco tiempo y reducir la dependencia del cargador durante el día. Esta capacidad resulta especialmente útil para usuarios con jornadas intensas, ya que permite recargar el equipo rápidamente antes de salir, entre reuniones o durante pausas cortas.

5. Actualiza el sistema y las aplicaciones

Las actualizaciones de software suelen incluir mejoras de eficiencia energética, seguridad, estabilidad y rendimiento. Mantener el dispositivo actualizado garantiza una mejor administración de recursos y permite aprovechar nuevas optimizaciones disponibles para el sistema y las aplicaciones.

Pensando en estas necesidades, HONOR desarrolló el HONOR Magic8 Pro, un smartphone que cuenta con una poderosa batería de silicio-carbono de 7100mAh y funciones de optimización inteligente que ayudan a administrar mejor el consumo energético, acelerar tareas cotidianas y mantener una experiencia más estable incluso en escenarios de alta demanda.

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