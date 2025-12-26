“One Piece” regresó el 6 de abril de 2025 con el episodio 1123 después de la pausa que comenzó a finales de 2024 y tras varios emocionantes episodios, llegó el momento del último episodio de este año, que cierra el arco de Egghead y la etapa de emisión semanal clásica. Por lo tanto, los fanáticos del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda esperan con ansias el último episodio. ¿Cuándo se estrenará?

En “The Truth Behind the Secret Plan - Vegapunk Claims Victory”, episodio 1154 de la longeva serie, Vegapunk logró frustrar la traición de York y escapar de los ancianos mediante un plan encubierto. Para evitar que York sospechara o leyera sus intenciones, los tres Vegapunks borraron sus propios recuerdos de los últimos 15 días

Mientras el mundo se ve conmocionado por los últimos acontecimientos, los Sombreros de Paja finalmente logran reunirse con los Gigantes y zarpan hacia Elbaph junto con los gigantes. Entonces, ¿qué pasará en el siguiente episodio?

El episodio 1154 del anime "One Piece" se centra en explicar la estrategia final de Vegapunk (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1155 DE “ONE PIECE”

El episodio 1155 de “One Piece” se estrenará el domingo 28 de diciembre de 2025 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 3 de enero de 2026.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1155?

El episodio 1155, que pertenece al arco de Egghead, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

También está disponible en Crunchyroll un episodio resumen de 80 minutos que abarca la totalidad del arco argumental de Egghead Island hasta el momento.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1155 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1155 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1155 DE “ONE PIECE”?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial de “El horizonte prometido: ¡Finalmente rumbo a Elbaf!”, el episodio 1155 de “One Piece”, pero el avance revela que se trata del cierre del Incidente de Egghead y el inicio del viaje del Thousand Sunny hacia la tierra de los gigantes.

Tras el caos del Incidente de Egghead y la onda de Haki liberada por el Gigante de Hierro, el último capítulo mostrará las reacciones del mundo al mensaje de Vegapunk y los primeros planos del mar rumbo a Elbaf.

¿Qué pasará con Monkey D. Luffy y sus amigos en el episodio 1155 del anime "One Piece"? (Foto: Toei Animation)

