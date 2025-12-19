Después de que Emet libera un nudo de Haki del Conquistador que el mismísimo Joy Boy había almacenado en su interior hace 800 años en el anterior episodio de “One Piece”, los fanáticos del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda esperan con ansias el penúltimo episodio del 2025, ya que la serie tendrá una pausa de tres meses. Entonces, ¿cuándo se estrenará el capítulo 1154? ¿Cómo verlo?

En “The Upheaval of an Era! The Color of the Supreme King That Leads Luffy”, episodio 1153 de la longeva serie, el discurso de Vegapunk anima a los piratas de todo el mundo, enfureciendo a la Armada y a la población civil. Mientras tanto, frente a la costa de Egghead, los Cinco Ancianos están a punto de asestar un golpe mortal a los Sombrero de Paja y a los Gigantes.

El Haki de Joy Boy no solo derrota a los Cinco Ancianos, también ayuda a los Piratas del Sombrero de Paja a escapar de Egghead, marcando así el final de la batalla contra Egghead. ¿Qué pasará en el siguiente episodio?

El episodio 1153 del anime "One Piece" se llama "¡La revolución de una era! El color del Rey Supremo que lidera a Luffy" (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1152 DE “ONE PIECE”

El episodio 1154 de “One Piece” se estrenará el domingo 21 de diciembre de 2025 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 27 de diciembre.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1152?

El episodio 1154, que pertenece al arco de Egghead, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

También está disponible en Crunchyroll un episodio resumen de 80 minutos que abarca la totalidad del arco argumental de Egghead Island hasta el momento.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1154 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1154 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1154 DE “ONE PIECE”?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “La verdad tras el plan secreto: Vegapunk se alza con la victoria”, el episodio 1154 de “One Piece”, los avances revelan que después del sacrificio de Emet y el Haki de Joy Boy, empezará la transición hacia el nuevo mundo.

El nuevo capítulo se centrará en explicar cómo Vegapunk burló al Gobierno Mundial y en cómo dejó preparada su “declaración de victoria” antes del Incidente de Egghead.

El episodio 1154 del anime "One Piece" se centra en explicar la estrategia final de Vegapunk (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí