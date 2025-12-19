A pesar de las críticas negativas y las pésimas calificaciones, la tercera temporada de “One-Punch Man” continúa. De hecho, se acerca a su final. Después del brutal enfrentamiento de Zombieman contra el vampiro Pure Blood en el décimo episodio de la nueva entrega, los fans del anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One están pendientes de lo que sucederá en el penúltimo capítulo. ¿Cuándo se estrenará?
En “Immortal Bloodbath” (3x10), durante la batalla, Pure Blood desmembra y perfora repetidas veces a Zombieman, no obstante, este último regenera una y otra vez hasta finalmente desgastar y masacrar al vampiro. En tanto, Amai Mask (Sweet Mask) se encuentra con Princess Super S, a quien ejecuta sin piedad.
Por otro lado, otros héroes de clase S y A se abren camino entre monstruos normales, Atomic Samurai derrota al robot G5 y luego detiene a Black Sperm, quien perseguía a Tareo. Entonces, ¿qué sucederá en el siguiente episodio?
FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 11
El décimo primer episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 21 de diciembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.
¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 11?
Estados Unidos
En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.
América Latina
En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.
España
En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.
- Link para ver “One-Punch Man” - Temporada 3 Episodio 11 en Crunchyroll
- Link para ver “One-Punch Man” - Temporada 3 Episodio 11 en Netflix
¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 11?
|País
|Horario de estreno
|Estados Unidos
|7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este)
|España
|4:45 p.m.
|México
|8:45 a.m.
|Perú
|9:45 a.m.
|Chile
|10:45 a.m.
|Colombia
|9:45 a.m.
|Argentina
|11:45 a.m.
|Ecuador
|9:45 a.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”
¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 11?
Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial de “Top Dragons”, décimo primer episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, no obstante, los avances revelan que se centrará en la batalla de Atomic Samurai contra Black Sperm, quien tiene la habilidad de multiplicarse.
Mientras los héroes Clase S se enfocan en su respectivas peleas, Saitama continuará recorriendo los túneles, y al parecer, llegará a la cámara principal donde reside el Rey Monstruo, Orochi.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí