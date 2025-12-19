A pesar de las críticas negativas y las pésimas calificaciones, la tercera temporada de “One-Punch Man” continúa. De hecho, se acerca a su final. Después del brutal enfrentamiento de Zombieman contra el vampiro Pure Blood en el décimo episodio de la nueva entrega, los fans del anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One están pendientes de lo que sucederá en el penúltimo capítulo. ¿Cuándo se estrenará?

En “Immortal Bloodbath” (3x10), durante la batalla, Pure Blood desmembra y perfora repetidas veces a Zombieman, no obstante, este último regenera una y otra vez hasta finalmente desgastar y masacrar al vampiro. En tanto, Amai Mask (Sweet Mask) se encuentra con Princess Super S, a quien ejecuta sin piedad.

Por otro lado, otros héroes de clase S y A se abren camino entre monstruos normales, Atomic Samurai derrota al robot G5 y luego detiene a Black Sperm, quien perseguía a Tareo. Entonces, ¿qué sucederá en el siguiente episodio?

Zombieman demuestra resistencia en el episodio 10 de la tercera temporada del anime "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 11

El décimo primer episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 21 de diciembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 11?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 11?

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 11?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial de “Top Dragons”, décimo primer episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, no obstante, los avances revelan que se centrará en la batalla de Atomic Samurai contra Black Sperm, quien tiene la habilidad de multiplicarse.

Mientras los héroes Clase S se enfocan en su respectivas peleas, Saitama continuará recorriendo los túneles, y al parecer, llegará a la cámara principal donde reside el Rey Monstruo, Orochi.

Saitama se encontrará con Overgrown Rover en el décimo primer episodio de la tercera temporada del anime "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí