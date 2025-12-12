Un nuevo capítulo del anime “One-Punch Man” llega a las pantallas. Se trata del episodio 10 de la temporada 3 de la producción, el cual lleva por título “Immortal Bloodbath”. ¿Sabes exactamente cuándo, a qué hora y cómo verlo? Pues, te invito a averiguar todos los detalles sobre su estreno en las siguientes líneas. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie es la adaptación televisiva del webcómic creado por One y su posterior adaptación de manga ilustrada por Yūsuke Murata.

Así, en esta tercera temporada, el protagonista Saitama continúa su lucha contra amenazas cada vez más desafiantes, mientras el mundo de los héroes se enfrenta a un nuevo auge de monstruos y conflictos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One-Punch Man 3”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 10 DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

El décimo capítulo de la temporada 3 del anime se estrena el domingo 14 de diciembre del 2025 , fecha que deberías anotar en tu agenda.

Cabe resaltar que la ficción mantiene su emisión semanal, tal como se estableció desde octubre de este año.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 10 DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

El episodio 10 de “One-Punch Man” - Temporada 3 se lanza en el siguiente horario para Estados Unidos:

Zona horaria Hora exacta Hora del Pacífico (PT) 7:45 a.m. del domingo 14 de diciembre Hora de la Montaña (MT) 8:45 a.m. del domingo 14 de diciembre Hora Central (CT) 9:45 a.m. del domingo 14 de diciembre Hora del Este (ET) 10:45 a.m. del domingo 14 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, esta es la programación establecida para el lanzamiento del capítulo:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. del domingo 14 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. del domingo 14 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. del domingo 14 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. del domingo 14 de diciembre España 4:45 p.m. del domingo 14 de diciembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 10 DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

En territorio estadounidense, la tercera temporada de “One-Punch Man” está disponible a través de Hulu (LINK OFICIAL).

En España, la plataforma elegida para su transmisión es Crunchyroll.

Finalmente, en Latinoamérica, puedes disfrutar del anime a través de Netflix (LINK OFICIAL) y Crunchyroll (LINK OFICIAL).

Recuerda que, para ver los capítulos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming que le corresponde a tu país.

CALENDARIO DE ESTRENO DE LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3

Tras el lanzamiento de este episodio, así queda el calendario de estreno de la producción:

Episodio 11: domingo 21 de diciembre del 2025.

domingo 21 de diciembre del 2025. Episodio 12: domingo 28 de diciembre del 2025.

Zombieman es un personaje clave en el episodio 10 de la temporada 3 del anime "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

