Aunque el anime “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) llegó a su fin, la franquicia basada en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi continúa, pero no solo con el episodio adicional anunciado en la Jump Festa 2026 y la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, que estrenará en enero de 2026. Aunque aún no se han confirmado nuevos proyectos, los fanáticos ya tienen algunas ideas.

El 20 de diciembre de 2025 se realizó el panel de este anime en Japón. El Special Stage anunció el lanzamiento de un episodio adicional, una imagen de aniversario dibujada por el diseñador de personajes Yoshihiko Umakoshi y una gira mundial de conciertos por la celebración del décimo aniversario de la serie.

Este capítulo especial de “My Hero Academia” se estrenará el 2 de mayo de 2026 y sirve como epílogo de toda la serie y sigue a Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA ocho años después de su graduación. Pero ¿qué otras historias podrían convertirse en spin-offs?

El anime "My Hero Academia" adaptará el capítulo "More" del volumen final del manga de Kōhei Horikoshi, brindándole a los fans el cierre emocional que esperaban tras el desenlace de su temporada 8 (Foto: Bones Film)

LOS SPIN-OFFS QUE PODRÍAN EXPANDIR EL UNIVERSO DE “MY HERO ACADEMIA”

Una secuela directa de “My Hero Academia”

El último episodio del anime “My Hero Academia” terminó con el mensaje: “Nuestra historia continúa...” Aunque podría interpretarse como un cierre definitivo, ya que la vida de Deku y los demás héroes continuará o que la historia perdurará en los corazones de los fans, también podría interpretarse como una puerta a posibles nuevos proyectos.

El episodio adicional se centra en la vida de los protagonistas como héroes adultos. Pero se trata de algo breve, así que, una serie sobre la Clase A como héroes profesionales podría ser una buena opción.

“My Hero Academia: Team-Up Missions”

Además, la franquicia cuenta con otros materiales que puede adaptar. A pesar de que podría no resultar tan atractiva, una opción es la comedia “My Hero Academia: Smash!!”. Otra opción podría ser “My Hero Academia: Team-Up Missions”, serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Yōkō Akiyama, incluye historias secundarias con personajes queridos de la serie, así que podría ampliar este universo.

El origen de los Dones

Aunque el primer episodio del anime explica lo principal sobre los Dones, definitivamente existe más historia sobre el origen. Una precuela podría mostrar cómo surgieron y cómo las personas se adaptaron a ellos. La transición del primer Don a un mundo con escuelas dedicadas a estas habilidades.

"My Hero Academia" anunció un episodio adicional en la Jump Festa 2026 y otras sorpresas por el décimo aniversario del anime (Foto: Bones Film)

