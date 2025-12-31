CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Michael Dowse a partir del guion de Gary Scott Thompson y Tom O’Connor, “Trap House” (“Refugio Mortal” en español) es una película de acción y suspenso de Amazon Prime Video que narra la historia de Ray Seale (Dave Bautista) y André Washburn (Bobby Cannavale), dos agentes de la DEA que siguen los pasos del cartel liderado por Benito Cabrera (Tony Dalton). Mientras atrapan a algunos de sus hombres descubren que un grupo de asaltantes inexpertos están causando problemas, pero eso no es lo peor. Los asaltantes son sus propios hijos adolescentes, quienes están usando las tácticas y la información de sus padres para sus atracos.

La película que tiene una duración de 102 minutos empieza con Ray Seale y su equipo realizando una operación encubierta. Debido a un ataque inesperado pierde a uno de sus agentes, Manny Padilla (David Castañeda). Mientras los miembros de la agencia despiden a su amigo, el hijo de la víctima se refugia en sus amigos para lidiar con la muerte de su padre.

Cuando Jesse Padilla debe mudarse por problemas económicos tras perder a su padre, Cody Seale (Jack Champion) le propone a sus amigos utilizar la información de sus padres, que son agentes de la DEA, para robar la casa de seguridad de un narco y conseguir el dinero que el hijo de Manny necesita para volver a El Paso, Texas. A pesar de que es una locura, el grupo acepta.

Cody Seale (Jack Champion) decide robar el dinero de Cabrera en el funeral del padre de su amigo Jesee en la película de acción y suspenso "Trap House" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TRAP HOUSE”?

Con un plan poco estudiado, Cody, Deni Matthews (Sophia Lillis), Yvonne Reynolds (Whitney Peak) y Kyle Albright (Zaire Adams) logran dar el golpe. No obstante, no consiguen más de 500 dólares. Entusiasmados por el éxito de su primer atraco, organizan un segundo golpe y una vez más siguen las tácticas que sus padres utilizan en la DEA.

En tanto, el protagonista de “Trap house” se comunica con uno de sus informantes, quien solicita ayuda luego de que Benito empieza a sospechar de él. Antes de que eso se pueda concretar, los hombres de Cabrera eliminan al traidor. Por su parte, Natalia (Kate del Castillo), la hermana de Benito, se encarga de investigar la identidad de los agentes.

Cuando Cody y sus amigos roban un camión con dinero de Cabrera, finalmente consiguen el dinero que necesitan para ayudar a Jesse. Sin embargo, el hijo de Ray no desea detenerse y propone dar un tercer golpe para conseguir dinero para ellos mismos. Sus amigos se niegan debido al peligro que implica. La discusión se interrumpe cuando Deni sufre una conmoción cerebral tardía debido al golpe que recibió en la cabeza en el segundo atraco.

Estos últimos eventos y el video del segundo robo llevan al protagonista de “Trap house” a sospechar de su hijo. Cada vez está más convencido de que Cody y sus amigos son los responsables de los robos a Cabrera, pero no sabe cómo abordar el tema y teme por la seguridad de su hija, ya que, sin duda, el cártel buscará venganza. Además, Natalia consigue una foto de los agentes de la DEA.

Natalia Cabrera (Kate del Castillo) le muestra a su hermano Benito (Tony Dalton) el rostro de dos agentes de la DEA en la película de acción y suspenso "Trap House" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TRAP HOUSE”?

¿Qué pasó con Ray y su hijo Cody?

Mientras Deni está en el hospital, Cody convence a Kyle de dar el gran golpe solos, a pesar de que esto interfiere con la invitación a cenar de su reciente novia Teresa Flores (Inde Navarrette). Para resarcir el daño, Cody le propone a Teresa cenar juntos al día siguiente con sus dos padres.

El tercer atraco sale mal debido a que la DEA entra en acción. A pesar de las complicaciones, Cody y Kyle se roban el camión de Cabrera, pero no contiene dinero sino droga. Lo que lo pone en aún más peligro porque el cartel de Cabrera hará todo lo posible por recuperarlo.

Durante la cena con Teresa y su supuesta madre Lydia, que en realidad es Natalia, la joven entra a la habitación de Cody y descubre que él tiene el cargamento de droga de su familia. Tras marcharse sin despertar sospechas, secuestra a Deni para obligar a Cody a entregar el camión. Mientras él se dispone a salvar a su amiga, los hombres de Cabrera intentan deshacerse de Ray, pero fracasan.

Ray comprende que su hijo está en peligro y organiza a los agentes para un plan de rescate. La DEA llega justo a tiempo para evitar el asesinato de los jovenes imprudentes. Durante el enfrentamiento, Benito es asesinado, al igual que Natalia, pero Teresa consigue escapar por el túnel.

Antes de que los otros agentes lleguen hasta la ubicación de Ray, Cody y Deni, el protagonista de “Trap House” golpea a su hijo para que su historia de secuestro sea creíble. André Washburn se da cuenta de la situación, pero prefiere guardar el secreto de su amigo. A partir de ese momento, la relación entre Ray y su hijo mejora. Jesse regresa a El Paso, pero Teresa, tras perder a sus hermanos y deshacerse de su padre enfermo, aún vigila al grupo de Cody.

Benito Cabrera (Tony Dalton) fue asesinado al final de la película de acción y suspenso "Trap House" y dejó el cártel en manos de su hermana Teresa (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “TRAP HOUSE”?

“Trap House” está disponible en Amazon Prime Video desde el 31 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y suspenso solo necesitas solo una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí