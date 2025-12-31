Después de la confirmación del episodio adicional de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original), los fanáticos del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi esperan con ansias el 2 de mayo de 2026. Mientras tanto, algunos planean enfocarse en la segunda temporada del spin-off “My Hero Academia: Vigilantes”, que se estrenará en 2026. ¿Cuál es la fecha de estreno exacta? A continuación, te comparto este y otros datos importantes.

El anime precuela basado en el manga escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court se ambienta aproximadamente cinco años antes del inicio de la historia de Izuku Midoriya y se centra en personas que utilizan sus Dones para ayudar a los demás sin poseer una licencia oficial de héroe. Estos individuos son conocidos como Vigilantes.

Koichi Haimawari, un estudiante universitario que originalmente soñaba con ser un héroe pero no pudo lograrlo, es el protagonista de “My Hero Academia: Vigilantes”. Tras ser salvado por Knuckleduster, es reclutado junto a la joven idol Pop Step.

Shuichiro Umeda le vuelve a dar voz a Koichi Haimawari en la segunda temporada de "My Hero Academia: Vigilantes", basado en el manga homónimo de Hideyuki Furuhashi y Betten Court (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

La segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” se estrenará el lunes 5 de enero de 2026. Aunque aún no se ha confirmado cuántos episodios tendrá esta entrega, es probable que repita el número de la primera temporada, 13.

A inicios de diciembre de 2025, se compartió un nuevo tráiler de los nuevos capítulos del anime precuela. Además de la fecha de lanzamiento, incluye un avance de la canción de apertura de la nueva entrega, junto con un nuevo visual. El tema de apertura (opening) será “CATCH!!!” de THREEE, mientras que el tema de cierre (ending) será “Miss you” interpretado por shytaupe.

La temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” estará disponible en Crunchyroll para Latinoamérica y España, con estreno simultáneo con Japón.

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”

Shuichiro Umeda como Koichi Haimawari

Ikumi Hasegawa como Pop☆Step

Yasuhiro Mamiya como Knuckleduster

A ellos se le suman:

Kana Ueda como Monika Kaniyashiki

Kazuyuki Okitsu como una versión más joven de Fat Gum

Ikumi Hasegawa le da voz a Pop☆Step en la segunda temporada del anime de acción, aventuras y comedia "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí