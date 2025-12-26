La tercera temporada de “One-Punch Man” llega a su fin tras una serie de críticas por la calidad de animación y otras decisiones que incomodaron a los fanáticos del anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One. Después del capítulo que marcó el inicio de los enfrentamientos directos contra los ejecutivos de la Asociación de Monstruos, los fans esperan con ansias el cierre de temporada.

En “Top Dragons” (3x11), el Niño Emperador rescata a Waganma y los entrega a los héroes de menor rango. A pesar de completar su misión principal, Child Emperor decide regresar solo al nido de monstruos para rescatar a Tareo, el niño amigo de Garou.

Mientras que los héroes se enfrentan a monstruos Dragón de gran peligro en una lucha mortal. Uno de los momentos más destacados es el encuentro entre Atomic Samurai y Black Sperm. Pero también se enfrentan Zombieman y Homeless Emperor. Entonces, ¿qué sucederá en el último capítulo?

Atomic Samurai se enfrentó a Black Sperm en el penúltimo episodio de la tercera temporada del anime "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 12

El último episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 28 de diciembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 12?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 12?

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “Esperanza”, último episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, se puede esperar que Saitama se enfrente directamente al Rey de los Monstruos Orochi, además, Tatsumaki podría tener una batalla psíquica decisiva contra Gyoro Gyoro.

El nuevo capítulo también podría mostrar fragmentos del combate continuo entre los héroes de clase S y los monstruos Dragón que todavía resisten dentro de la guarida.

Saitama podría enfrentarse a Orochi en el último episodio de la tercera temporada del anime "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

