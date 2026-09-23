La temporada de anime de otoño de 2026 está a punto de empezar y “Overgeared” es una de las series que llega en octubre. Se trata de una de las adaptaciones de manhwa más ambiciosas y esperadas del año, ya que presenta una propuesta fresca que busca capturar el mismo entusiasmo que en su día generó “Solo Leveling”. De hecho, ambas obras fueron adaptadas al formato webtoon por REDICE Studio, y el nuevo título es considerado el heredero espiritual o el próximo gran éxito destinado a seguir los pasos de la historia de Sung Jinwoo.

El anime basado en la novela web surcoreana escrita por Saenal narra la historia de Shin Youngwoo, un joven con una vida real llena de deudas que entra al popular videojuego de realidad virtual Satisfy para cambiar su destino al convertirse en un poderoso herrero legendario.

“Overgeared” cuenta con la dirección de Ayako Kono (“Sword Art Online The Movie - Progressive”), con Kenta Ihara (“Sentenced to Be a Hero”) a cargo de la estructura de la serie, Ryosuke Tanigawa (“Demon Lord 2099”) detrás del diseños de personajes, Yoshiaki Fujisawa (“Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”) en la música y Yoshikazu Iwanami (“JoJo’s Bizarre Adventure”) como director de sonido.

Yura, la Bruja Negra de alto rango conocida como la "Bruja de Sangre", en el nuevo avance del anime "Overgeared" (Foto: J.C. Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “OVERGEARED”

“Overgeared”, producida por el estudio de animación J.C. Staff, se estrenará el viernes 2 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional de los animes.

No obstante, la nueva serie anime contará con una emisión anticipada en plataformas de streaming (como Prime Video en Japón) a partir del 27 de septiembre de 2026.

Por lo tanto, para ver los capítulos de “Overgeared” solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

TRÁILER DE “OVERGEARED”

¿DE QUÉ TRATA “OVERGEARED”?

“Overgeared” narra la historia de Shin Youngwoo, alias Grid, un joven con una vida real muy dura, repleta de deudas y trabajos ocasionales. Satisfy, un popular videojuego de realidad virtual, es su único escape. Pero su vida cambia cuando encuentra un libro legendario que desbloquea una clase oculta: el “Descendiente de Pagma”.

Gracias a eso, se convierte en un herrero de nivel supremo capaz de crear equipo hiper-poderoso. A partir de ese momento, Grid emprende un viaje para volverse invencible, amasar una fortuna en el mundo real y cambiar su vida.

De acuerdo con la sinopsis de “Overgeared”, “Shin Youngwoo (también conocido como Grid), un hombre con mala suerte en la vida y un jugador de bajo nivel en el popular juego de realidad virtual ‘Satisfy’, encuentra un poderoso objeto que le otorga un raro título de clase legendaria: ‘Sucesor de Pagma’. Ahora es un hábil herrero que puede forjar armas únicas y equipar el equipo más poderoso del juego.

Grid decide usar sus nuevas habilidades para alcanzar la fama y la fortuna, pero a medida que su sola existencia comienza a causar problemas en Satisfy, se da cuenta de que la vida como leyenda puede ser más de lo que esperaba..."

REPARTO DE VOCES DE “OVERGEARED”

Grid / Shin Youngwoo: Interpretado por Tatsumaru Tachibana (conocido por ser Jin Mori en “The God of High School”).

Yura: Interpretada por Asami Seto (la voz de Nobara Kugisaki en “Jujutsu Kaisen” y Raphtalia en “The Rising of the Shield Hero”).

Euphemina: Interpretada por Saya Fukuzumi.

Huroi: Interpretado por Shuntaro Takayama.

Jishuka: Interpretada por Riho Sugiyama (Rosalie en “Slime Taoshite 300-nen”).

Toban: Interpretado por Masaaki Mizunaka (Keisuke Baji en “Tokyo Revengers”).

Regas: Interpretado por Yasushi Bonkobara.

Vantner: Interpretado por Masaya Fukunishi (Draken en “Tokyo Revengers”).

Pon: Interpretado por Kōhei Amasaki (Otto Suwen en “Re:Zero”).

Faker: Interpretado por Shunichi Toki (Kazutora Hanemiya en “Tokyo Revengers”).

Irene: Interpretada por Yūki Murata.

Isabel: Interpretada por Yurika Hirayama

Este se el afiche oficial de "Overgeared", el anime del estudio que estuvo detrás del aclamado manhwa "Solo Leveling" (Foto: J.C. Staff)

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