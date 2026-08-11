La película live action de “Blue Lock” se estrenó en los cines de Japón el 7 de agosto de 2027 y aunque prometió adaptar con alta intensidad el anime de fútbol y supervivencia basado en el manga escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura, así como, utilizar efectos visuales avanzados para recrear las mejores jugadas y el “ego” característico de los delanteros, no consiguió los resultados esperados. En su primer fin de semana recaudó 270 millones de yenes (menos de 2 millones de dólares) y atrajo a un total de 188,212 espectadores.

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Con esas cifras se posicionó en el octavo lugar de la taquilla japonesa, viéndose superada por una fuerte competencia en salas, y quedó por debajo de los números que consiguió la película anime “Blue Lock: Episodio Nagi” de 2024, que superó los 3.06 millones de dólares en su debut.

Pero este resultado en taquilla de la película live action de “Blue Lock” se atribuye en parte a la mala fama histórica que a veces tienen las adaptaciones de acción real. Los autores del manga original, Muneyuki Kaneshiro y Yûsuke Nomura, expresaron su opinión sobre la nueva adaptación de su obra.

Fumiya Takahashi (Yoichi Isagi), Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi y Masataka Kubota (Jinpachi Ego) son algunos de los mimebros del elenco de la película live-action de “Blue Lock” (Foto: CREDEUS)

LO QUE LOS CREADORES DE “BLUE LOCK” OPINAN SOBRE LA NUEVA PELÍCULA LIVE ACTION

La crítica especializada y el público general tienen opiniones divididas sobre la película live action “Blue Lock”. Algunos señalan problemas de ritmo y dificultades para llevar la espectacularidad del fútbol animado al mundo real. Pero otros destacan la caracterización de los personajes, la fotografía y las actuaciones de los protagonistas.

Por su parte, los creadores originales del manga quedaron encantados con el resultado. “Desde que supe de la adaptación cinematográfica, tenía muchas ganas de ver cómo quedaría, así que la veré con la misma emoción que los lectores y fans. Al principio, muchos adultos estaban muy interesados ​​en hacerla, así que nos alegramos de aceptar”, indicó Kaneshiro en una entrevista con Mantan Web.

“Al principio tampoco tenía idea de cómo resultaría como película de acción real, ya que es una obra con muchas expresiones propias del manga. Pero las imágenes que he visto hasta ahora son increíblemente geniales, incluso mejores de lo que pensaba, lo que me hace pensar: ‘¡Esto va a funcionar!’. También pude percibir que el Sr. Takahashi y los demás miembros del reparto realmente adoran la obra original”, agregó Nomura.

Ambos creadores aseguraron que la película superó por completo todas sus expectativas originales y destacaron que el equipo técnico y los actores lograron capturar la verdadera esencia “egoísta” y competitiva que ellos plasman en el papel.

El live-action de "Blue Lock" quedó bastante por detrás del impacto que tuvo la película animada "Blue Lock: Episode Nagi" en 2024, que superó los $3.06 millones de dólares en su debut (Foto: CREDEUS)

LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “BLUE LOCK” ¿SE ESTRENARÁ EN ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA?

La película live-action de “Blue Lock” aún no tiene fecha de estreno en Estados Unidos, pero a los cines de Latinoamérica llegará el 8 de octubre de 2026. BF Distribution se encargará de la distribución e incluirá opciones con doblaje al español latino.

REPARTO DE LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “BLUE LOCK”

Fumiya Takahashi como Yoichi Isagi

Kaito Sakurai como Meguru Bachira

Kyōhei Takahashi como Hyoma Chigiri

Kōta Nomura como Rensuke Kunigami

Yuzu Aoki como Gurimu Igarashi

Shō Nishigaki como Asahi Naruhaya

Yūki Tachibana como Gin Gagamaru

Raizō Ishikawa como Jingo Raichi

Joey Iwanaga como Okuhito Iemon

Shunya Asano como Wataru Kuon

Yūki Sakurai como Yudai Imamura

Yūki Kura como Ryosuke Kira

Masataka Kubota como Jinpachi Ego

Kōhei Higuchi como Zantetsu Tsurugi

K del grupo idol &TEAM’s K como Seishiro Nagi

Keito Tsuna como Reo Mikage

Mei Hata cpmo Anri Teieri

Sōshō Tomimoto como Ikki Niko del equipo Y

Keisuke Kida como Hibiki О̄kawa del equipo Y

Keisuke Higashi como Shōei Barō del equipo X

Ryōta Miura como los gemelos Junichi Wanima y Keisuke Wanima

Shihō Harumi como Hirotoshi Buratsuta

Sōma Santoki como Tomonari Tada

Yūsuke Hirayama como Isshin Tomobe

Tōru Nomaguchi como Issei Isagi

Maho Nonami como Iyo Isagi

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