La película live action de “Blue Lock” se estrenó en los cines de Japón el 7 de agosto de 2027 y aunque prometió adaptar con alta intensidad el anime de fútbol y supervivencia basado en el manga escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura, así como, utilizar efectos visuales avanzados para recrear las mejores jugadas y el “ego” característico de los delanteros, no consiguió los resultados esperados. En su primer fin de semana recaudó 270 millones de yenes (menos de 2 millones de dólares) y atrajo a un total de 188,212 espectadores.
Con esas cifras se posicionó en el octavo lugar de la taquilla japonesa, viéndose superada por una fuerte competencia en salas, y quedó por debajo de los números que consiguió la película anime “Blue Lock: Episodio Nagi” de 2024, que superó los 3.06 millones de dólares en su debut.
Pero este resultado en taquilla de la película live action de “Blue Lock” se atribuye en parte a la mala fama histórica que a veces tienen las adaptaciones de acción real. Los autores del manga original, Muneyuki Kaneshiro y Yûsuke Nomura, expresaron su opinión sobre la nueva adaptación de su obra.
LO QUE LOS CREADORES DE “BLUE LOCK” OPINAN SOBRE LA NUEVA PELÍCULA LIVE ACTION
La crítica especializada y el público general tienen opiniones divididas sobre la película live action “Blue Lock”. Algunos señalan problemas de ritmo y dificultades para llevar la espectacularidad del fútbol animado al mundo real. Pero otros destacan la caracterización de los personajes, la fotografía y las actuaciones de los protagonistas.
Por su parte, los creadores originales del manga quedaron encantados con el resultado. “Desde que supe de la adaptación cinematográfica, tenía muchas ganas de ver cómo quedaría, así que la veré con la misma emoción que los lectores y fans. Al principio, muchos adultos estaban muy interesados en hacerla, así que nos alegramos de aceptar”, indicó Kaneshiro en una entrevista con Mantan Web.
“Al principio tampoco tenía idea de cómo resultaría como película de acción real, ya que es una obra con muchas expresiones propias del manga. Pero las imágenes que he visto hasta ahora son increíblemente geniales, incluso mejores de lo que pensaba, lo que me hace pensar: ‘¡Esto va a funcionar!’. También pude percibir que el Sr. Takahashi y los demás miembros del reparto realmente adoran la obra original”, agregó Nomura.
Ambos creadores aseguraron que la película superó por completo todas sus expectativas originales y destacaron que el equipo técnico y los actores lograron capturar la verdadera esencia “egoísta” y competitiva que ellos plasman en el papel.
LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “BLUE LOCK” ¿SE ESTRENARÁ EN ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA?
La película live-action de “Blue Lock” aún no tiene fecha de estreno en Estados Unidos, pero a los cines de Latinoamérica llegará el 8 de octubre de 2026. BF Distribution se encargará de la distribución e incluirá opciones con doblaje al español latino.
REPARTO DE LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “BLUE LOCK”
- Fumiya Takahashi como Yoichi Isagi
- Kaito Sakurai como Meguru Bachira
- Kyōhei Takahashi como Hyoma Chigiri
- Kōta Nomura como Rensuke Kunigami
- Yuzu Aoki como Gurimu Igarashi
- Shō Nishigaki como Asahi Naruhaya
- Yūki Tachibana como Gin Gagamaru
- Raizō Ishikawa como Jingo Raichi
- Joey Iwanaga como Okuhito Iemon
- Shunya Asano como Wataru Kuon
- Yūki Sakurai como Yudai Imamura
- Yūki Kura como Ryosuke Kira
- Masataka Kubota como Jinpachi Ego
- Kōhei Higuchi como Zantetsu Tsurugi
- K del grupo idol &TEAM’s K como Seishiro Nagi
- Keito Tsuna como Reo Mikage
- Mei Hata cpmo Anri Teieri
- Sōshō Tomimoto como Ikki Niko del equipo Y
- Keisuke Kida como Hibiki О̄kawa del equipo Y
- Keisuke Higashi como Shōei Barō del equipo X
- Ryōta Miura como los gemelos Junichi Wanima y Keisuke Wanima
- Shihō Harumi como Hirotoshi Buratsuta
- Sōma Santoki como Tomonari Tada
- Yūsuke Hirayama como Isshin Tomobe
- Tōru Nomaguchi como Issei Isagi
- Maho Nonami como Iyo Isagi
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