¡El deporte y el ego vuelven a ser tendencia! Y es que, justo cuando el planeta entero tiene la cabeza puesta en la Copa Mundial de Fútbol 2026, la franquicia “Blue Lock” sacó su propio ‘bombazo’: la tercera temporada del anime de Crunchyroll ya tiene título confirmado, nuevas imágenes oficiales y el primer vistazo a uno de los personajes más esperados por los lectores del manga. Así, los fans del proyecto más ambicioso y competitivo del fútbol animado tienen razones de sobra para estar atentos a todo lo que se viene.

Vale precisar que el anuncio llegó el martes 9 de junio del 2026, fecha en la que Japón celebra el “Día de Blue Lock”, un juego de palabras basado en la pronunciación del 6/9 en japonés.

De esta manera, se reveló que la tercera entrega de la serie llevará por subtítulo “Neo Egoist League” y tendrá al estudio Eight Bit nuevamente a cargo de la adaptación de la obra de Muneyuki Kaneshiro y Yūsuke Nomura.

¿DE QUÉ TRATA “BLUE LOCK: NEO EGOIST LEAGUE”?

La temporada 3 de “Blue Lock” retomará la historia justo donde quedó la segunda tanda de episodios.

Resulta que, después de que los jugadores del proyecto Blue Lock vencieran al equipo sub-20 de Japón, comienza una nueva fase: la NEO EGOIST LEAGUE.

Aquí, los supervivientes del programa ya no competirán solo entre sí, sino que ahora deberán medir sus egos frente a los mejores jóvenes talentos vinculados a las cinco grandes ligas del fútbol europeo.

En este contexto, la meta sigue siendo la misma: forjar al mejor delantero del mundo, capaz de llevar a Japón a la gloria en un Mundial.

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE LA TEMPORADA 3 DE “BLUE LOCK”?

Tal como lo puedes imaginar, Kazuki Ura regresa como la voz de Yoichi Isagi, el famoso protagonista de “Blue Lock”.

Sin embargo, la gran novedad del reparto es Michael Kaiser, la otra figura central de la temporada, interpretado por Mamoru Miyano.

Él es el delantero estrella del Bastard München, el club más poderoso de Alemania, e integrante del grupo de élite ‘New Generation World XI’.

¿DÓNDE VER LAS PRIMERAS TEMPORADAS DE “BLUE LOCK” ANTES DE QUE LLEGUE LA TERCERA?

Crunchyroll tiene disponibles las dos temporadas del anime: la primera, de 24 episodios que se estrenó en octubre del 2022, y “Blue Lock vs. U-20 JAPAN”, la segunda entrega de 14 capítulos que debutó en octubre del 2024.

Asimismo, la plataforma ofrece “Blue Lock: The Movie –Episode Nagi–“, la película animada centrada en Seishirō Nagi antes de su ingreso al proyecto Blue Lock, disponible con subtítulos y varios doblajes.

Cabe resaltar que la franquicia también prepara su desembarco en la pantalla grande en formato live-action, ya que su cinta de acción real está programada para lanzarse en Japón el 7 de agosto del 2026, con la producción a cargo de CREDEUS y con Ado confirmada como artista del tema musical.

La temporada 3 del anime se titula "Blue Lock: Neo Egoist League", la fase del proyecto en el que los delanteros compiten en un entorno inspirado en las grandes ligas europeas (Foto: 8bit)

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