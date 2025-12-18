Una de las películas más aclamadas del director Paul Thomas Anderson llega al streaming. Se trata de “One Battle After Another” (en español: “Una batalla tras otra”), cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio que ha encontrado un nuevo hogar luego de su exitoso paso por las salas de cine. Así, ¿te gustaría saber todos los detalles sobre este lanzamiento? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que el filme se ha consolidado como el largometraje más premiado del 2025: tiene el título de Mejor Película del Año según los Gotham Awards, la National Board of Review y la crítica de Nueva York, Atlanta, Toronto, Los Ángeles, Phoenix, Chicago, St. Louis, San Francisco, Seattle y Dallas.

Además, cuenta con nueve nominaciones a los Globos de Oro 2026, incluida la categoría Mejor Película Musical o Comedia.

¿DE QUÉ TRATA “ONE BATTLE AFTER ANOTHER”?

“One Battle After Another” narra la historia de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario que vive aislado con su hija adolescente Willa (Chase Infiniti).

Ambos llevan 16 años ocultos. Sin embargo, cuando el coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn) reaparece en la vida de nuestro protagonista, él se ve obligado a enfrentar las consecuencias de su pasado.​.. cueste lo que cueste.

Cabe resaltar que la cinta se inspira libremente en la novela “Vineland” (1990) de Thomas Pynchon, la cual explora los movimientos políticos radicales en Estados Unidos.

¿El resultado? Una estupenda obra que transita con gracia y facilidad por géneros como el suspenso, la acción, el drama y la comedia.

MIRA EL TRÁILER DE “ONE BATTLE AFTER ANOTHER”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ONE BATTLE AFTER ANOTHER”?

Como mencioné previamente, Leonardo DiCaprio lidera el elenco de “One Battle After Another” como un padre desesperado, demostrando—en cada escena—por qué es uno de los mejores actores de su generación. A él lo acompañan en el reparto:

Chase Infiniti como Willa Ferguson / Charlene Calhoun, la hija de Bob

como Willa Ferguson / Charlene Calhoun, la hija de Bob Sean Penn como el coronel Steven J. Lockjaw, un oficial militar que estuvo detrás del grupo revolucionario de Bob

como el coronel Steven J. Lockjaw, un oficial militar que estuvo detrás del grupo revolucionario de Bob Teyana Taylor como Perfidia Beverly Hills, la madre de Willa

como Perfidia Beverly Hills, la madre de Willa Benicio del Toro como el “Sensei” Sergio St. Carlos, maestro de karate de Willa

como el “Sensei” Sergio St. Carlos, maestro de karate de Willa Regina Hall como Deandra / “Lady Champagne”, antigua compañera de Bob

¿CÓMO VER “ONE BATTLE AFTER ANOTHER” EN EL STREAMING?

Warner Bros. confirmó que “One Battle After Another” llega a HBO Max el viernes 19 de diciembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar—en la comodidad de tu hogar—de la película desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Recuerda que, en territorio estadounidense, se ofrecen los siguientes planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

El póster de "One Battle After Another", película de Paul Thomas Anderson que se desarrolla a lo largo de 161 minutos de metraje (Foto: Warner Bros.)

