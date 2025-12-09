Si eres fan de las comedias románticas, te tengo buenas noticias. Y es que Amazon Prime Video suma a su catálogo una nueva cinta del género. Se trata de “Merv”, película protagonizada por Zooey Deschanel (“New Girl”) y Charlie Cox (“Daredevil”) que trae consigo una historia donde la verdadera estrella tiene cuatro patas. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción cuenta con una duración de 105 minutos, tiempo en el que Chris Redd, Patricia Heaton y David Hunt también se lucen en pantalla.

Además, la cinta está dirigida por la británica Jessica Swale, reconocida por su trabajo previo en el filme "Summerland" (2020) y en el cortometraje "Leading Lady Parts" (2018).

¿DE QUÉ TRATA “MERV”?

La película de Amazon Prime Video narra la historia de Anna Finch (Deschanel) y Russ Owens (Cox), una pareja que se ha separado recientemente.

Así, resulta que su ruptura ha tenido un inesperado efecto devastador: su perro compartido, Merv, ha caído en depresión.

Entonces, al enterarse de que su mascota está sufriendo por la separación, ambos deciden dejar de lado sus diferencias y hacer una tregua.​

¿El plan? Llevar al can a unas vacaciones soleadas en Florida durante las fiestas navideñas para levantarle el ánimo.

Sin embargo, lo que comienza como un viaje incómodo para salvar al perrito, termina obligándolos a reconectar y, quizás, a reavivar una llama que creían apagada.

MIRA EL TRÁILER DE “MERV”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MERV”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Merv“:

Charlie Cox como Russ Owens

como Russ Owens Zooey Deschanel como Anna Finch

como Anna Finch Chris Redd como el Vicepresidente Desmond

como el Vicepresidente Desmond Patricia Heaton como MJ Owens

como MJ Owens David Hunt como Jack Owens

como Jack Owens Ellyn Jameson como Jocelyn

como Jocelyn Wynn Everett como Gaia

como Gaia Jasmine Mathews como Rebekah

como Rebekah Joey Slotnick como la Dra. Zubrovsky

como la Dra. Zubrovsky Jessica Swale (la directora) tiene un cameo como la “señora de los helados”

¿CÓMO VER “MERV”?

“Merv” llega al catálogo de Amazon Prime Video el miércoles 10 de diciembre del 2025.​

Tal como te puedes imaginar, el lanzamiento es exclusivo de esta plataforma, por lo que—para disfrutar de la película sin problemas—asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Merv", comedia romántica de la directora Jessica Swale que se desarrolla a lo largo de 105 minutos de metraje (Foto: Amazon MGM Studios)

