“Frankenstein”, la esperadísima película del destacado director mexicano Guillermo del Toro que adapta la novela clásica de Mary Shelley, ya está disponible en Netflix. Así, tras verla, quizá es te gustaría conocer el verdadero significado de su desenlace. Por eso, en esta nota, te traigo su final explicado. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que la cinta—protagonizada por Oscar Isaac (Victor Frankenstein), Jacob Elordi (La Criatura) y Mia Goth (Elizabeth)—narra la historia de un obsesivo científico del siglo XIX que desafía los límites de la vida y la muerte creando una Criatura a partir de restos de cadáveres.

A partir de allí, los espectadores tenemos la oportunidad de explorar el complejo vínculo que nace entre ambos a lo largo del relato.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FRANKENSTEIN”?

Hacia el final de la película de Netflix, Elizabeth y William mueren tras una confrontación de Victor con la Criatura.

Por ello, en búsqueda de “venganza”, el científico persigue a su creación hasta el Ártico.

Sin embargo, al estar herido de gravedad, el hombre es rescatado por la tripulación del barco atrapado en el hielo, liderado por el capitán Anderson.​

Tiempo después, la Criatura llega a la habitación donde Victor yace enfermo y, en vez de acabar con él, explica el terrible sufrimiento que implica ser inmortal.

Frente a esto, Victor logra reconocer sus fallas como creador y padre, le pide perdón a la Criatura (a quien ahora llama “hijo”) y le implora que siga viviendo.

Así, tras obtener aquel sanador perdón, Victor puede morir en paz.

Finalmente, en un último acto de bondad, la Criatura usa su fuerza para liberar el barco del hielo y luego camina hacia el horizonte ártico... sonriendo al amanecer y extendiendo la mano para abrazar la luz del sol.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FRANKENSTEIN”?

Es bastante evidente que “Frankenstein” de Guillermo del Toro no es un relato sobre la venganza, sino sobre la redención parental.

En realidad, si lo vemos en perspectiva, la cinta explora todo un ciclo de abuso generacional: Victor sufrió maltrato de su propio padre y repitió esos patrones contra la Criatura.​

Entonces, con la catarsis de ambos y aquel perdón del que fuimos testigos, no solo es el científico quien parte en paz: con la ruptura del ciclo de violencia, la Criatura puede seguir adelante.

La cita de Lord Byron con la que concluye el largometraje dice: “El corazón se rompe, pero aun roto, pervive”. Y es que, a pesar de su dolor y sus cicatrices, la Criatura eligió abrazar la vida. Sí, es un final sumamente esperanzador.

Jacob Elordi interpreta a la compleja Criatura en la película "Frankenstein" del director Guillermo del Toro (Foto: Netflix)

