Una nueva adaptación de la aclamada novela homónima de Mary Shelley de 1818 llega a Netflix de la mano de Guillermo del Toro (“Pinocho”, “El gabinete de curiosidades” y “Trollhunters: El despertar de los titanes”). Se trata de “Frankenstein”, que está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX y sigue la historia del atormentado genio Victor Frankenstein (Oscar Isaac) y su creación (Jacob Elordi), a quien ve como un experimento monstruoso. ¿Cuándo se estrenará?

“He vivido con la creación de Mary Shelley toda mi vida”, señaló Del Toro a Tudum. “Para mí, es la Biblia. Pero quería hacerla mía, cantarla de nuevo en un tono diferente, con una emoción diferente”. Asimismo, agregó, “la obra maestra de Mary Shelley está plagada de preguntas que arden con fuerza en mi alma: preguntas existenciales, tiernas, salvajes, condenadas al fracaso, que solo arden en una mente joven y que solo los adultos y las instituciones creen poder responder. Para mí, solo los monstruos guardan los secretos que anhelo.”

“Frankenstein”, tuvo su estreno mundial en la competencia principal del 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto de 2025, cuenta con un elenco principal conformado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Lauren Collins, Charles Dance y Christoph Waltz. A ellos se suman, Sofía Galasso, Christian Convery, Ralph Ineson y Burn Gorman.

Jacob Elordi interpreta a la Criatura en "Frankenstein", película de Guillermo del Toro basada en la novela homónima de Mary Shelley de 1818 (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “FRANKENSTEIN”?

“Frankenstein” se estrenará el 7 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de Guillermo del Toro solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRANKENSTEIN”?

En Estados Unidos, la nueva película de Guillermo del Toro se estrenará a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

Esto significa que el horario de lanzamiento en diferentes países hispanohablantes sería:​

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “FRANKENSTEIN”

¿DE QUÉ TRATA “FRANKENSTEIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Frankenstein”, “el ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.”

Por lo que he visto en el tráiler, ha llegado el momento de que la Criatura de Frankenstein cuenta su historia. La criatura que posee fragmentos y recuerdos de hombres diferentes está decidida a entregarse a la ira luego de que le negarán experimentar el amor.

ACTORES Y PERSONAJES DE “FRANKENSTEIN”

Oscar Isaac como Víctor Frankenstein

Jacob Elordi como el monstruo de Frankenstein

Mia Goth como Elizabeth Lavenza y la baronesa Claire Frankenstein

Felix Kammerer como William Frankenstein

Christoph Waltz como Heinrich Harlander

Christian Convery como el joven Víctor

Lars Mikkelsen como el capitán Anderson

Charles Dance como el barón Leopold Frankenstein

Lauren Collins como la esposa de Hunter

David Bradley como el ciego

Sofía Galasso como Niña

Ralph Ineson como el profesor Krempe

Burn Gorman como Fritz

Oscar Isaac asume el rol de Víctor Frankenstein, un científico brillante y egoísta, en la película "Frankenstein" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “FRANKENSTEIN”?

“Frankenstein”, que cuenta con Guillermo del Toro y J. Miles Dale como productores, tiene una duración de 149 minutos, es decir, 2 horas y 29 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “FRANKENSTEIN”?

El rodaje de “Frankenstein” comenzó el 12 de febrero de 2024 en Toronto y concluyó el 30 de septiembre. La filmación adicional de la película de Netflix tuvo lugar en la Royal Mile de Edimburgo en septiembre de 2024.

